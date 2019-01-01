В Пермском крае продолжают возводить 14 школ и 13 детских садов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров 21 июля выступил с докладом на заседании Координационного совета по реализации национальных проектов в крае в части строительства школ и детских садов.

По его словам, на данный момент на стадии строительства 14 школ и 13 детских садов. Из них три школы и девять детсадов строятся в рамках национальных проектов.

Так, детские сады в Перми, Лысьве, Очёре, Березниках, Кондратово, Юрле возводятся в рамках нацпроекта «Демография». До конца года планируется ввести в эксплуатацию шесть детских садов, ещё три объекта будут сданы в начале 2021 года.

Министр строительства Пермского края отметил, что две школы в Перми строятся в рамках нацпроекта «Образование». Ещё одна школа, в Березниках, возводится по нацпроекту «Жильё и городская среда». Завершить строительство школы в Березниках планируется до конца 2020 года, в 2021 году будет сдана СОШ №93, в 2022 году — школа на ул. Юнг Прикамья.

После ввода в эксплуатацию девяти новых объектов в шести муниципалитетах края количество мест в детских садах будет увеличено на 2250. Ввод трёх школ в Перми и Березниках обеспечит 2724 дополнительных места в школьных учреждениях.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— У нас есть определённые успехи и сложности. Один удачный пример — строительство детского сада на 240 мест в Лысьве: 75%-ная готовность реализации стройки. Нет никаких сомнений, что 1 сентября дети пойдут в новое дошкольное учреждение. Неудачный пример — детский сад в Очёре, который строится с 2014 года. Проблема была в проектировании.

Андрей Колмогоров доложил, что конкурс на достройку объекта планируется объявить в августе. Сейчас проект достройки проходит государственную экспертизу. В течение полугода этот объект планируется сдать.

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