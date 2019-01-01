В рамках нацпроекта в Прикамье в этом году построят шесть детских садов Поделиться Поделиться Твитнуть

В настоящее время в Прикамье ведётся строительство 14 школ и 13 детских садов. Из них три школы и девять детсадов строятся в рамках национальных проектов, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Строительство новых образовательных объектов в рамках нацпроектов обсудили сегодня на координационном совете по реализации нацпроектов в Пермском крае.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что в регионе есть как положительные, так и негативные примеры строительства объектов в рамках нацпроектов. Положительным примером глава Прикамья обозначил строительство детского сада на 240 мест в Лысьве. Объект уже готов на 75%, и дети смогут пойти в него осенью.

Негативным примером является детский сад-долгострой в Очёре, который строится с 2014 года. Одна из проблем — отсутствие в проекте вентиляции здания. В этом году муниципалитет провёл обследование недостроенного объекта, обновлённый проект достройки с учётом проектирования вентиляции повторно направлен в Государственную экспертизу. Планируется, что в августе пройдёт конкурс на достройку садика. В течение полугода этот объект планируется сдать. В садик смогут пойти 150 детей.

До конца года по нацпроектам «Демография» и «Образование» планируется ввести в эксплуатацию шесть детских садов: в Березниках, Лысьве, Юрле, Пермском районе и два в Перми. Ещё три детских сада (в Очёре и два в Перми) будут достроены в следующем году.

Также по нацпроектам в Пермском крае возводятся три школы. В рамках нацпроекта «Образование» строятся СОШ №93 и школа на ул. Юнг Прикамья. Ещё одна школа, в Березниках, возводится по нацпроекту «Жильё и городская среда».

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