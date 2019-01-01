Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Секретные пляжи Пермского края Рассказываем, где можно искупаться в режиме жары и ограничений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жаркое лето в Прикамье всегда ставит в тупик. Оно настолько редко, что грех не использовать ситуацию с максимальной пользой и удовольствием. Вокруг Перми немало прекрасных рек и озёр, но где найти по-настоящему хороший пляж — немноголюдный, с чистой водой и удобным подходом к берегу? С каждым годом таких мест становится всё меньше: берега застраиваются, могучие заборы СНТ и баз отдыха перегораживают доступ к воде «диким» туристам…Однако кое-где ещё есть достойные и доступные пляжи. Приготовьте ваши блокноты: сдаю пять лучших мест для купания в порядке удалённости от Перми.

Река Сыра, деревня Мостовая

Тёплая Сыра, которая в месте впадения в Сылву разливается до приличных размеров, достойна того, чтобы съездить окунуться после работы. Эта речка прогревается первой в окрестностях Перми, уже в начале июня здесь можно купаться всем, а не только особо закалённым моржам. Неспешное течение, ярко-жёлтые дикие ирисы на берегах, обилие водоплавающих птиц — весомые бонусы такой поездки.

Добраться можно на рейсовом автобусе или автомобиле. Выезжаем из Перми через Липовую гору, сворачиваем на Лобаново (не пропустите поворот, а то уедете в сторону Екатеринбурга), в Лобаново поворачиваем налево перед магазином «Пятёрочка», едем мимо знаменитой церкви, где в советское время был ресторан «Посад», и дальше до Мостовой без поворотов.

В Мостовой можно около магазина свернуть налево, в малозаметный проезд между домами, пересечь Сыру по мосту и ехать налево вдоль берега, вниз по течению, пока не найдёте приглянувшуюся полянку со спуском к воде. Другой вариант: в Мостовой не сворачивать, а ехать по главной дороге по направлению к парому до Насадки и смотреть направо: там есть два удобных съезда к Сыре. На наш взгляд, первый путь предпочтительнее, потому что дорога от Мостовой до парома очень пыльная, и пыль летит на пляжи. Но если вы едете рейсовым автобусом, это ваш единственный вариант. Можно попросить водителя высадить вас, не доезжая до парома.

Река Чусовая, село Ветляны

В Ветлянах сосредоточились все угрозы «диким» пляжам: тут полным-полно дач со спусками к реке и база отдыха тоже есть, а несколько лет назад построили ещё и марину. Однако великолепный пляж невредим, поскольку находится на территории лесничества и застройка здесь не разрешена. Чусовая из рек в окрестностях Перми «зацветает» последней, в начале августа в ней ещё почти нет мелких водорослей, вода чистая, прозрачная, прохладная, потому что вдоль берега из-под воды бьют роднички.

Пляж находится под высоким берегом, так что паркуйтесь аккуратно: на наших глазах пару лет назад припаркованная «Волга» сиганула прямо в воду с обрыва. Хорошо, что внутри никого не было.

Особый бонус поездок через Чусовской мост — кафе с прекрасными шашлыками и восхитительной копчёной рыбой рядом с заправкой «ЛУКОЙЛа» налево после Пальников.

Ехать из Перми в направлении Чусового до отворота на Ветляны, в Ветлянах повернуть направо и ехать до лесничества. Есть рейсовый автобус.

Ещё один стихийный пляж в Перми

Константин Долгановский

Река Кама, село Слудка

Если в Мостовую и в Ветляны можно запросто сгонять на часок после работы, то следующие три пляжа находятся в местах, которые лучше посещать в рамках «поездок выходного дня».

Как ни странно, искупаться в главной пермской реке не так-то просто, если хочется увернуться от скопления отдыхающих в Курье или на КамГЭС. Удобных пляжей здесь очень мало. Можно, конечно, поехать в «Демидково», заплатить за въезд (ещё недавно это стоило всего 100 руб.) и там отдыхать с комфортом: лежаки, переодевалки, всё такое. Но придётся дождаться полного снятия ковидных ограничений: сейчас въезд на территорию санатория закрыт.

Недавно открыли территорию «Усть-Качки». Вход по-прежнему 100 руб. с человека, охранник измеряет входящим температуру. На курорте можно покататься на лодке и катамаране, посетить мини-зоопарк, кафе и парк. Пляж на курорте, по словам администрации, закрыт по распоряжению краевых властей, однако многие пермяки делятся информацией о том, что искупаться им всё же удалось.

Если же хочется отдохнуть «по-дикому», хороший пляж можно найти, например, в Слудке, но ехать придётся более 100 км через Ильинский. Далеко, но очень красиво: цветущие луга, земляничные поляны, старинное село. Пляж узкий, но длинный, есть много удобных брёвнышек и живописных, отточенных водой коряг. Камское водохранилище здесь, в месте впадения Обвы, максимально широкое, вода очень спокойная, почти без течения.

Ехать в сторону Ильинского, за два километра до въезда в село резко свернуть вправо, въехать в райцентр по грунтовой дороге, повернуть направо и ехать до самой Слудки 24 км.

Голубые озёра, посёлок Карьер-Известняк

Феноменальной красоты озёра в Александровском районе — рукотворные: когда-то здесь были карьеры, о чём говорит и название посёлка, на окраине которого находятся водоёмы. Их главная «фишка» — потрясающий цвет воды, синей, как нитхинол. Никакой химии здесь нет, просто очень глубоко, поэтому вода и даёт такой насыщенный цвет. Карьеры питаются подводными родниками, вода здесь прохладная, очень приятная в жару. Вход на пляж в последнее время платный, есть прокат экипировки для дайвинга и соотвествующие курсы.

Легенды гласят, что усердные дайверы могут увидеть на дне затонувший экскаватор.

В период «белых ночей» на плавучей платформе на озере устраивают концерты и фаер-шоу.

Можно совместить купание в озёрах с посещением музея Пастернака в соседней Всеволодо-Вильве — он как раз 10 июля открылся для посещений, а рядом с ним можно увидеть ландшафтную экспозицию «Сад Поэта. Взаимодействие», состоящую из музыкальных арт-объектов.

Самый известный событийный повод для такой поездки — фестиваль керамики «TerraCotta на Вильве». Правда, неизвестно, состоится ли он в этом году.

Ехать через Александровск в направлении Яйвы, свернуть налево по указателю «Карьер-Известняк». В посёлке есть небольшая частная гостиница.

Река Вишера, посёлок Рябинино

Искупаться в Вишере? Представьте, да! Да, холодная, да, быстрое течение… Но только не на левом берегу напротив посёлка Рябинино. Не доезжая автомобильного моста, нужно съехать с трассы налево и следовать по грунтовой дороге до берега Вишеры. Пляж здесь песчаный, обширный, вход в реку, правда, мелковат, но это хорошо для отдыхающих с детьми.

Понятно, что специально для купания в Вишере за 300 км никто не отправится. Главный туристический «магнит» здесь — легендарная Чердынь, но и в самом Рябинино есть что посмотреть, например уникальный музей спецпереселенцев. На одной из фотографий можно увидеть деда нынешнего главы региона Дмитрия Махонина.

Если из Рябинино ехать не в направлении Чердыни, а налево, вниз по Вишере в сторону её впадения в Каму, можно побывать в старинных сёлах Редикор и Пянтег. Уже сами экзотические названия говорят о древности этих мест. Здесь буквально вся земля пропитана историей. В Редикоре были сделаны самые драгоценные археологические находки на территории Чердынского района, а в Пянтеге стоит самая старая постройка на всём Урале — деревянная Богородицкая церковь.

И что немаловажно, и в Редикоре, и в Пянтеге есть пляжи! Купание в маленькой, узенькой, изрезанной песчаными косами Каме, которая в этих краях совсем не похожа на себя пермскую, — совершенно прекрасно.

Переночевать можно в Чердыни — здесь есть целых четыре благоустроенных гостиницы.

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