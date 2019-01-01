Татьяна Сукрушева Карантин: сезон весна-лето 2020 Как изменился спрос на дизайнерскую одежду во время самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

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В рамках второго этапа снятия ограничений с 1 июля в Прикамье возобновили работу непродовольственные магазины площадью до 800 кв.м. Под это требование попали бутики и магазины дизайнерской одежды. Пермские дизайнеры отмечают, что за время карантина спрос упал на 80%, а предпочтения потребителей изменились в пользу практичности. Восстановления спроса в прежнем объёме они не ждут: покупатели не будут много тратить на дорогую одежду, потому что на фоне коронакризиса в любой момент может оказаться, что это были их последние деньги.

В общей сложности в Перми насчитывается порядка 20-30 дизайнеров, но это число постоянно растёт — всё больше людей хотят попробовать себя в пошиве одежды и аксессуаров.

Хотя многие постоянные клиенты продолжают интересоваться предложениями, всё же падение продаж во время самоизоляции отметили практически все дизайнеры и стилисты. Некоторым карантин дался тяжело, другие сумели вовремя перестроиться под новые обстоятельства.

Дизайн Ольги Величко

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«Рынок «заморозился». Была паника: я вложила все деньги в коллекцию, отправила, только её приняли, и всё закрылось», — рассказывает художник-модельер Ольга Величко.

Дизайнер оценивает падение продаж на 80%. Аналогичные данные приводит другой модельер Елена Старикова.

В этих условиях каждый магазин выживал по-своему. Известный пермский стилист Алексей Ворон, например, развернул пошив и продажу масок. Бутик Polytope решил привлечь клиентов скидками:

«У нас магазин вообще редко делает скидки, потому что это дизайнерская одежда, а не масс-маркет. То есть скидки были очень неплохие — до 25%».

Карантин и спровоцированный пандемией кризис выявили ещё одну тенденцию: выяснилось, что сами люди теперь боятся покупать что-то.

«Когда кризис, у людей становится гораздо меньше денег. Тут уже совсем не до предметов искусства», — отмечает Ольга Величко.

Дизайн Алексея Ворона

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Про боязнь совершения покупок говорит и Алексей Ворон:

«Люди не уверены в будущем, поэтому смысл покупать одежду, когда может оказаться, что это последние деньги? Дело больше в психологии, какой-то страх у людей».

Дизайн Елены Стариковой

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Более позитивными прогнозами на этот счёт делится дизайнер Елена Старикова, которая видит в карантине больше возможностей, чем потерь.

«В материальном плане, конечно, продажи упали, но зато появилось время спланировать будущее и, наверное, всё это потом компенсируется. Я оптимистично смотрю на перемены, и обратила их в свою пользу, нашла новые возможности», — говорит Елена Старикова.

Дизайн Ольги Величко

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Кроме того, поменялась специфика спроса: теперь у покупателей в приоритете — практичность одежды, её качество и срок службы.

«Если раньше у меня могли приобрести вещь, которая, может, и не совсем подходит для частой носки, больше являясь предметом искусства, то сейчас, конечно, выбор падает на ту, которую можно использовать долго и в течение многих сезонов», — рассказывает Ольга Величко.

Polytope

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В магазине Polytope тоже говорят об изменениях. Если раньше был чёткий запрос на одежду в офис летом, то сейчас спрос снизился «раз в пять». Алексей Ворон, со своей стороны, заметил «любопытный спрос на футболки, рубашки и кофты»: люди, которые ежедневно выходят в онлайн, по его словам, надевали уже всё, что у них было.

Сейчас спрос постепенно выравнивается, но не все дизайнеры оптимистичны.

«Сейчас у нас хорошие продажи, — говорят в магазине Polytope. — Конкуренция ниже, так как часть магазинов закрыта. Но покупатели ищут новые магазины, поскольку часть привычных для них мест закрыта. И мы со своим достаточно уникальным и штучным товаром пришлись по душе многим».

Voron.A.Design

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Алексей Ворон отмечает, что люди соскучились по офлайну. «История, что все перейдут в онлайн и будут покупать классический пиджак вместе с семейными трусами — это всё точно не то», — считает дизайнер. При этом он отмечает, что больше, чем до кризиса, люди покупать «точно не будут»: нет уверенности в завтрашнем дне.

Ворон отмечает, что продажи и спрос «особо не растут», и потому оптимизма он не разделяет:

«Ещё весной у меня было желание открыть свой отдел, но сейчас эти планы под большим вопросом: нужен ли мне он? Некоторые приоритеты всё равно поменялись».

Елена Старикова говорит, что как бы там ни было, у людей всегда будет потребность в индивидуальности:

«Сейчас, наоборот, люди определились со своими жизненными тематиками. В нашем кругу всё равно всё будет в порядке».

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