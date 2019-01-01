«РТ Лайн» проводит мероприятия по повышению безопасности дорожного движения Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба компании

С целью повышения безопасности дорожного движения «РТ Лайн» проводит ряд мероприятий, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

При принятии на работу в «РТ Лайн» все водители проходят тестирование в автоматизированном режиме на знание правил дорожного движения (ПДД). Тест состоит из 20 вопросов. При допущении сотрудником 3-х и более ошибок, водитель не трудоустраивается в компанию до момента получения положительного результата. После того, как кандидат в водители показал положительный результат на знание ПДД, он направляется на стажировку на том типе и марке транспортного средства и по тому маршруту, на котором будет в последствии осуществлять свою трудовую деятельность. Допуск к самостоятельной работе осуществляется только после положительной характеристики от водителя-наставника о соответствующих навыках вождения водителя-стажера. Водители-наставники — компетентные водители компании, которые прошли обучение в специализированном учебном центре по соответствующей программе и получили удостоверение водителя-наставника.

В рамках программы повышения безопасности дорожного движения предусмотрены дополнительные меры в случае возникновения ДТП по вине водителя компании. Водитель должен пройти дополнительное тестирование на знание ПДД, а также получить одобрение на допуск к работе от водителя-наставника, предварительно подтвердив свои навыки вождения на повторной стажировке.

Если водитель допускает повторное дорожно-транспортное происшествие по своей вине, ставится вопрос о его несоответствии профессиональным навыкам, и он в последствии подлежит увольнению.

Соблюдая требования транспортного законодательства РФ, ежедневно все водители «РТ Лайн» проходят процедуру выпуска на линию, состоящую из нескольких этапов. Перед выпуском на маршрут, диспетчер проверяет у водителя наличие водительского удостоверения и необходимой документации для осуществления работы, после чего выдает путевой лист. Далее водитель проходит предрейсовый медицинский осмотр и после получения соответствующей отметки медицинского работника, контролер проводит проверку технического состояния транспортного средства. В случае отсутствия технических неисправностей, контролер ставит отметку в путевом листе о прохождении предрейсового контроля. Перед выездом на линию инженер по безопасности дорожного движения проводит предрейсовый инструктаж для водителя об особенностях работы на маршруте. Только после выполнения всех мероприятий водитель выезжает на линию.

«Создание и реализация в компании комплексной программы по повышению безопасности дорожного движения позволяет сократить риск возникновения ДТП и способствует формированию законопослушного поведения у сотрудников на дороге», — поясняет специалист отдела по безопасности дорожного движения «РТ Лайн».

«РТ Лайн» входит в холдинг «Ресурс Групп», специализирующийся на оказании услуг в сфере управления и обслуживания транспорта. Холдинг образован в 2008 году.

Сегодня «Ресурс Групп» управляет парком в 13 000 транспортных средств и имеет более 60 точек присутствия в РФ.

Благодаря успешному применению эффективных и современных решений по управлению и обслуживанию автопарка, клиентами холдинга являются такие компании как ОАО «РЖД», Группа «НЛМК», ПАО «Интер РАО», ПАО «ФосАгро», АО «ОХК «Уралхим» и др.

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