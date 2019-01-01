Евгения Пастухова журналист Обнуление явки Низкая явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ сыграла свою роль, но вскрыла проблемы в политическом блоке Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, организация которого вызывала массу вопросов, закончилось в Пермском крае явкой в 52,5%, из которых 70,75% проголосовали «за». При этом явка в Перми всё равно ниже общероссийской — 67,97%.

Среди муниципалитетов явкой меньше 50% отметились Александровск (40,87%), Березники (41,75%), Чусовой (44,15%), Гремячинск (45,87%), Нытва (46,12%), Кунгур (48,15%), Добрянка (48,19%), Горнозаводск (48,43%), Красновишерск (48,72%). Также в числе аутсайдеров оказалась Пермь — 48,21%. При этом по районам города результат неравномерный: в Орджоникидзевском — 59,3%, в Кировском — 38,27%.

В лидерах (выше 70%) — Кочёво (77,16%), Коса (76,12%), Барда (74,74%), Кишерть (72,17%), Чернушка (71,57%), Уинск (70,77%).

Своего Ненецкого автономного округа у нас нет: результат «за» во всех территориях варьируется от 68% и выше. Максимум — в Кудымкарском районе (81,37%). Больше всего протестно настроенных избирателей пришло на участки в Октябрьском (33,05%), Барде (30,39%), Чайковском (30,32%), Березниках (30,14%).

С Березниками, Пермью, Кунгуром, Добрянкой и Чайковским всё понятно: это крупные города, и здесь больше протестного населения априори. Для Чайковского явка в 54% в принципе является рекордом. При этом интересно, что если тот же Чайковский разделить на город и район, то по району явка была выше — 74%. В Барде и Октябрьском, вероятно, перегнули с административным давлением, потому что у высокой явки может быть обратная сторона в виде голосов «против».

Константин Долгановский

Классическая задача любого технолога — сделать так, чтобы на участки пришли те, кто поддерживают, а те, кто не поддерживают, не пришли, — здесь была выполнена, как минимум, не до конца.

Демократия и личный пример

Вместе с тем в Перми, Березниках и Чайковском находятся крупные предприятия, которые, по всей видимости, в этот раз не смогли (или не захотели) мобилизовать своих сотрудников. Складывается впечатление, что предприятия и федеральные структуры не получили чёткого сигнала к действиям из Москвы.

Например, рассказывает собеседник, участвовавший в организации голосования в одной из территорий, торговые сети «Пятёрочка» и «Магнит» не давали вывешивать у себя предвыборную печатную продукцию, призывающую голосовать. Результат в 43% показали Индустриальный («ЛУКОЙЛ») и Дзержинский (ПЗСП) районы. Отметим, что в первые дни голосования проседали и Губаха с Чернушкой, но затем они подтянулись за счёт ресурсов местных предприятий.

Константин Долгановский

В Александровске низкая явка объективно объясняется затянувшимся конфликтом между всеми и всеми: крупных предприятий там нет, как и лидера во власти, который смог бы объединить элиты вокруг себя. Но, судя по числу людей, поддержавших поправки (71,85%), пришли именно те, кто должен был прийти.

Что касается Березников и Чусового, то здесь необходимо провести анализ, высказалась на заседании избиркома 2 июля политтехнолог Людмила Ознобишина: возможно, здесь произошло объективное снижение численности избирателей.

«Пермский край никогда не был в лидерах по явке, — заметила Ознобишина. — Понятно, что сказался летний период, когда многие избиратели находятся на дачах, а также пандемия: часть людей по-прежнему строго соблюдает режим самоизоляции».

Важно, что в условиях пандемии и запрета на проведение массовых мероприятий и встреч с избирателями было проблематично агитировать напрямую, агитация шла через соцсети и личный пример. Этим объясняется обилие официальных сообщений и постов в соцсетях, что проголосовал тот или иной депутат, представитель конфессии или иной лидер общественного мнения. Кстати, интересно, что лучшие результаты среди депутатов-одномандатников показали Владимир Хозяшев, Николай Благов, Алексей Петров, Валерий Сухих и Александр Третьяков. Казалось бы, прямой связи результатов выборов с депутатской деятельностью нет, но многим удалось повлиять на итоги, мобилизовав свои ресурсы в округе.

Потребность в одинаковых палатках

Константин Долгановский

Избирательным комиссиям в ходе голосования удалось обеспечить три важнейших момента, отмечает глава крайизбиркома Игорь Вагин: «Первый — безопасность голосования. Все члены комиссий и избиратели были обеспечены необходимыми средствами защиты. Второе — удобство для избирателя. Каждый мог проголосовать там, где ему удобно и когда ему удобно. Третье — легитимность результатов. Это подтверждается отсутствием жалоб и лишь незначительными замечаниями от общественных наблюдателей».

Что касается досрочного голосования во дворах, то, несмотря на насмешки над членами УИК и их часто убогим инвентарём (кстати, за него отвечали муниципальные власти), именно благодаря ему в Пермском крае стал возможен такой результат.

К 30 июня уже 35% жителей края (в трети муниципалитетов — до 50%) высказались по поводу поправок. Между прочим, танцы и пляски, которые также были предметом шуток, тоже сыграли свою роль: в тех дворах, где они были организованы, инициатива со стороны жителей была выше. При этом, рассказывают источники в территориальных избиркомах, членов УИК приходилось удерживать всеми силами. Многие не выдерживали нагрузки (голосование с 8:00 до 22:00 семь дней подряд), а также угроз (было и такое) и бесконечных насмешек.

«Да, первый блин вышел комом и работники УИК подвергались остракизму, но результат показал, что такой порядок имеет право на существование, но с определёнными доработками», — отмечает политический консультант Сергей Иванов.

Этот вопрос поднимали также и на заседании крайизбиркома 2 июля.

«Решение о том, что досрочное голосование будет проходить дольше, чем три дня, с технологической точки зрения — абсолютно правильное и эффективное, — заявил политтехнолог и депутат Пермской гордумы Сергей Ильин. — Если бы не это решение, проблемы с явкой были бы серьёзнее. Очень много людей продолжают исполнять режим самоизоляции, и в таких условиях предложить населению что-то лучше было невозможно. Избирательные комиссии отработали нагрузку, которая в разы превышает привычный ритм голосования».

Константин Долгановский

С ним согласился политтехнолог Виктор Соколов: голосование, по его словам, «было комфортным, безопасным и легитимным». Но детали и нюансы, которые возникали по ходу голосования, должны стать предметом дальнейшего экспертного обсуждения.

Необходимо унифицировать дворовое голосование, заявил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.

«Надо планировать бюджет, закладывать средства в будущем на обеспечение стандарта организации избирательного участка на придомовой территории, — заявил омбудсмен. — Сделать так, чтобы его было видно, чтобы участки были единообразными и чтобы не возникало лишних вопросов о тайне голосования».

Кроме того, нужно проработать правила агитации: не было дня тишины, непонятно было, что является агитацией, а что нет. Что касается легитимности и принуждения то, по его словам, в тех же ИВС каждый третий житель написал отказ от голосования: «То есть никто ничего не навязывал».

Избирком до этого не сталкивался с такими вызовами, добавляет Сергей Иванов.

«Всегда работали по отработанной схеме, но самоизоляция внесла свои коррективы, — говорит политический консультант. — Но, как говорят в Европе: если жители не знают фамилию мэра, значит, он хорошо работает. Меня лично удивляет, что оппозиционные группы, которые могли бы «оттоптаться» на поправках, сработали на протестной повестке по минимуму. И свой политический капитал не нарастили, и дали официальным властям показать свой капитал. Минимальное количество нарушений — это свидетельство не только слаженной работы краевиков, но и слабости оппозиции».

Константин Долгановский

Руководитель агентства «Сёть» Иван Рябухин (агентство имеет опыт работы на выборах по линии соцсетей), заявил в ходе заседания избиркома, что выяснил «интересную вещь»: «охват по информированию в соцсетях по общероссийскому голосованию по поправкам превысил охват информирования по губернаторским выборам в 2017 году». И это, по его мнению, заслуга краевой избирательной комиссии, которая активно работала в интернете. При этом диалог выстраивался только с теми, кто показывал конструктивную позицию.

«Был задан правильный тон общения, — отметил Рябухин. — Что касается низкой явки в крупных городах — может и хорошо, что эти люди остались на своих диванах. Проще выкрикивать гадости в интернете, чем совершить действие. Это показало, что выборные вещи вполне могут жить в интернете».

Сигнал для власти

Если бы явка была выше, то итогового результата 70% — «за», 28% — «против» не было бы, рассуждает Сергей Иванов. Протестный электорат просто остался дома. Однако, по его словам, это «звонок» для политического блока краевой администрации, который показывает отношение населения к местным властям, потому что именно они мотивировали избирателей проголосовать. А впереди — другие кампании, в том числе губернаторская.

«Конечно, было негласное соревнование между главами регионов в том, чтобы показать наиболее приемлемый результат для Кремля, — говорит Иванов. — Не думаю, что были жёсткие установки, скорее, пожелания. Но соревнование показало, что это не плохо и не хорошо, а (врио главы региона Дмитрию) Махонину в условиях своей избирательной кампании важно было сохранить потенциал на сентябрь. Перегнуть палку административного давления означало бы снизить интерес избирателей к губернаторским выборам».

Процент явки и отсутствие жалоб на серьёзные нарушения указывает на то, что голосование прошло достаточно чисто, отмечает политтехнолог Алексей Чусовитин.

«Никто ни к чему не принуждал, пришли действительно те, кто хотел выразить своё мнение, — говорит он. — Но та цифра, которая есть, показала отсутствие единого мозгового центра в крае. У большого федерального проекта, призванного протестировать, как я понимаю, кто и как относится к президентской повестке, не было одного хозяина в Пермском крае, как в других регионах. Главной была именно явка исходя из этой задачи. И это тревожный сигнал в рамках губернаторской кампании, потому что на неё надо смотреть именно из этой оптики. Голосование по поправкам показало, что действующей команде нужен ремонт своей электоральной машины. Учитывая сложившиеся тенденции, экономический кризис и пандемию, отсидеться в окопе не получится. Так или иначе раздражение избирателей выплеснется, и его надо его брать на себя».

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