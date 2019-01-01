Вера Гиренко Коронная свадьба Индустрия организации свадеб несёт убытки — пары отменяют торжества или сокращают бюджеты на него Поделиться Поделиться Твитнуть

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Коронавирус практически полностью заморозил индустрию организации свадеб. С начала марта праздничные церемонии, как и другие массовые мероприятия, проводить запрещено. Согласно данным ЗАГСа, за период с января по май в Пермском крае было зарегистрировано 4683 брака. Это на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Из них в Перми было зарегистрировано 1864 брака, что на 19% меньше, чем годом ранее.

По словам организатора событий свадебного агентства «Love guide» Екатерины Калининой, спад заявок на организацию свадеб начался в марте:

«Для нас это не было неожиданностью: именно в этом месяце каждый год наступает затишье. В апреле, когда все сидели на самоизоляции, заявок не было совсем. Полагаю, все молодожёны задумались, а нужна ли им свадьба в условиях, когда будущее неопределённо. В итоге у нас отменилась одна свадьба из пяти намеченных на май-июнь. Остальные пары перенесли торжество на вторую половину лета и начало сентября. Некоторые пересмотрели их бюджет».

Молодожёны рассчитывают, что скоро откроются пространства, где можно было бы отметить свадьбу. Они закрыты с середины марта, когда запретили мероприятия для более чем 50 человек.

По словам руководителя отдела маркетинга «AurA HoReCa Group» Ольги Мазар, «простой» пришёлся на значительную часть «горячего сезона».

«С середины мая до конца августа каждые выходные в «AurA Grand Hall», рассчитанном на 170 гостей, проходили события, а иногда ещё и по четвергам и пятницам. Сейчас бронирование практически полностью остановилось. От клиентов мало звонков. С нами связываются чаще всего для того, чтобы уточнить, как и когда мы начнём работать. При самом благоприятном раскладе мы откроемся в середине июля. И в этом случае нам не ясно, что за события у нас будут проходить. Будут ли свадьбы? Ведь они планируются заранее», — рассказала Ольга Мазар.

По мнению администратора загородной базы отдыха «Лунежские горы» Анастасии Ивановой, если ограничения снимут, то свадеб будет много именно летом и в начале сентября, потому что все боятся осени:

«Из телефонных разговоров с клиентами у меня сложилось впечатление, что многие опасаются, что наступит вторая волна коронавируса и что нас всех снова отправят на самоизоляцию. У нас спрос на аренду во второй половине лета настолько велик, что свободных выходных уже не осталось и люди бронируют свободные даты в будни».

Фото: Мой город Пермь

По словам Анастасии Ивановой, в том случае, если ограничения на массовые мероприятия отменят, то все запланированные летне-осенние свадьбы станут менее людными.

«Мы поменяем условия проведения событий. У нас зал рассчитан на 60 человек. Мы хотим, чтобы в будущем в нём было не более 50 человек с учётом персонала. То есть ограничение будет таким: не более 45 гостей».

Судя по всему, малое количество гостей станет главной чертой будущих свадеб ещё и потому, что сократится их бюджет.

По словам Екатерины Калининой, даже те пары, с которыми все траты были оговорены ещё до карантина, сейчас ведут переговоры о том, как и на чём можно сэкономить.

«Тут нужно уточнить, что на 15-20% сократились так называемые средние бюджеты: от 600 тыс. руб. до 1 млн руб. Свадьбы с премиальным бюджетом (свыше 1,5 млн руб.) и с малым бюджетом (500 тыс. руб.) остались без изменений. В втором случае потому, что 500 тыс. руб. — это необходимый минимум для хорошей свадьбы», — пояснила Екатерина Калинина.

Константин Долгановский

Директор свадебного агентства «Golden lion» Светлана Сколкова рассказала, что в новых условиях она и её коллеги готовы работать даже с небольшими бюджетами.

«Мы стараемся не отказывать даже тем парам, у которых бюджет на свадьбу составляет 10-20 тыс. руб. Мы понимаем, что сейчас праздник важен не только для молодожёнов, но и для фотографов, ведущих, видеографов — всех, кто задействован в событии. Они сейчас очень заинтересованы в работе. Потому что «простой» у них длится с апреля», — пояснила Светлана Сколкова.

Если провести свадьбу в Перми и Пермском крае есть хоть какая-то надежда уже этим летом, то зарубежные праздники отменяются точно: границы большинства стран закрыты.

«Несколько зарубежных проектов отменилось», — рассказал флорист Илья Епишин. По его словам, обычно летом он оформляет 30-35 свадеб. Сейчас на лето-начало осени у него намечено 15 проектов, которые состоятся, если ресторанам и event-площадкам будет разрешено работать.

«В этом случае нам придётся решать проблемы с материалами: цветами и декором. Так как Китай прекратил транспортные поставки и оставил только авиаперевозки, цены на вазы, искусственные цветы, композитные материалы увеличились в два раза. На 20-30% выросли и цены на живые цветы, так как спрос на них во всём мире резко упал. Как мы выходим из положения? Ищем материалы на складах у российских подрядчиков и стараемся использовать местные фермерские цветы. Это позволяет держать цены на оформление праздников на прежнем уровне», — уточнил Илья.

Впрочем, по его замечанию, именно оформление свадьбы — одна из тех «статей расхода», где чувствуется тенденция экономить. Если раньше «средний чек» для оформления свадьбы составлял примерно 100 тыс. руб., то после пересмотра бюджета молодожёнами он уменьшился до 70-80 тыс. руб.

При всей неопределённости сценария дальнейших событий организаторы свадебных вечеринок спокойны за свой бизнес. Все сходятся во мнении о том, что свадьбы были и будут, и вопрос сейчас лишь в том, как они изменятся в будущем.

Пока прогноз следующий. Во-первых, будет тенденция проводить немноголюдные камерные праздники. А во-вторых, решения провести свадьбу будут приниматься стихийно, потому что в нынешних условиях никто не может загадывать даже на два месяца вперёд.

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