Победители проекта «Город-сад. Наследие» реализуют гранты Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Победители конкурса эколого-просветительского проекта «Город-сад. Наследие» филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» продемонстрировали, как реализуются полученные ими гранты на озеленение территорий. МАУ ЗЛООД «Дружба» и МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» презентовали первые результаты.

В детском лагере «Дружба» грант в размере 100 000 руб. был потрачен на высадку туй и китайских сосен — всего более 200 деревьев. Такое большое количество саженцев вечнозеленых хвойных растений впервые появилось в дендрарии лагеря. Теперь здесь уникальный питомник по разведению редких пород деревьев. Кроме того, средства гранта были направлены на аренду спецтехники, расчистку территории, закупку торфа.

Надежда Чжан, директор МАУ ЗЛООД «Дружба»:

— За основу нашего проекта мы взяли научные труды учёного-озеленителя Валентина Миндовского. Когда стали их изучать, стало понятно, что деревья высаживаются не просто так, просматриваются определённые линии, чёткий план посадок. Например, расстояние между насаждениями должно пропускать вихревые потоки. Старые деревья мы демонтировали, сейчас заменяем их новыми, молодыми.

Наталья Протасова, депутат Березниковской городской думы, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Видно, что здесь профессионально подходят к вопросам озеленения, по-хозяйски потрачены деньги. А значит, проект «Город-сад. Наследие» живёт, развивается и продолжает объединять заинтересованных людей одной целью — сделать наш город красивее и зеленее.

На территории Дома детского и юношеского туризма и экскурсий также продолжаются традиции знаменитого озеленителя. На участке бывшей станции юных натуралистов более 60 лет растут яблони, высаженные по проекту Валентина Миндовского. Благодаря победе в конкурсе удалось обновить яблоневый сад и закупить 12 сортов декоративных яблонь из пермского питомника. Саженцы уже зрелые, цветение и плодоношение ожидается на будущий год. Кроме того, часть гранта была направлена на установку беседки для занятий с детьми на свежем воздухе.

Венера Мухатаева, председатель совета активной молодёжи «Лига лидеров» филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», депутат Березниковской городской думы:

— Основная задача эколого-просветительского проекта «Город-сад. Наследие» — экологическое воспитание молодёжи, воспитание культуры поведения подрастающего поколения. И конечно, объединение учреждений, общественных организаций и активных жителей города для грамотного озеленения и благоустройства городских территорий.

Эколого-просветительский проект «Город-сад. Наследие», инициированный советом активной молодёжи филиала «Азот» «Лига лидеров», посвящён 110-летию со дня рождения Валентина Леонидовича Миндовского — известного учёного-практика-озеленителя. В рамках проекта в 2019 году успешно реализован ряд мероприятий: экологический квест для школьников, субботники, конкурс по озеленению территорий образовательных учреждений. Для активистов конкурса была организована поездка в Соликамский мемориальный ботанический сад им. Г. А. Демидова. В ноябре проект был отмечен дипломом III степени на краевом конкурсе эколого-просветительских проектов. На научно-практической конференции лучшие проекты по озеленению территорий образовательных учреждений выиграли гранты от «Азота» общей суммой более 600 тыс. руб. Сертификаты на 100 000 руб. получили пятеро финалистов: школа №3, загородный оздоровительный центр «Дружба», станция юных натуралистов, Дом детского и юношеского творчества и детский сад №58. Остальные участники получили сертификаты на сумму от 10 000 до 50 000 руб.

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