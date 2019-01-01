Дмитрий Енцов журналист «ВЭБ.РФ» профинансирует покупку 111 автобусов для Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) профинансируют приобретение 111 низкопольных автобусов для обслуживания городских маршрутов Перми. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пермского края.

Общий объём инвестиций в закупку составит около 1,5 млрд руб.

Техника будет передана в лизинг городским перевозчикам в два этапа: 55 автобусов ЛиАЗ-529265 уже поставлены в Пермь, ещё 56 автобусов ЛиАЗ-529267, работающих на газе, прибудут до середины июля.

Отметим, что проект двух компаний — первый совместный проект в российских мегаполисах.

В этом году в других городах аналогичным способам планируется предоставить в лизинг более 500 новых автобусов и троллейбусов с 60-процентной скидкой от их стоимости за счёт средств федерального бюджета.

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