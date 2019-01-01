Персонал в форменной одежде — отличительный знак «РТ Лайн» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба компании

Перед началом работы в Перми руководством компании «РТ Лайн» было принято решение о введении форменной одежды для персонала. В комплект одежды для водителей входят несколько рубашек двух цветов, с коротким и длинным рукавом, галстук, жилет и бейсболка. Для кондукторов предусмотрены жилеты и сумки. В дальнейшем планируется расширить комплект и ввести сезонную форму, сообщают в компании.

«Раньше я работал водителем в другой компании, там не было никакой формы, и водители ходили в своей одежде. После устройства в «РТ Лайн» я был приятно удивлён, когда нам выдали форму. В первую очередь, это удобно и красиво, также, думаю, радует пассажиров», — поделился водитель «РТ Лайн».

Другие водители компании отметили, что рабочая форма одежды дисциплинирует и придаёт опрятность внешнему виду.

«Введение единых стандартов одежды с фирменными элементами повышает культуру обслуживания пассажиров и является своеобразной мотивацией для персонала. Надеемся, что другие компании, обслуживающие маршруты города, последуют нашему примеру и введут для персонала форменную одежду», — заявляет руководство «РТ Лайн».

«РТ Лайн» входит в холдинг «Ресурс Групп», специализирующийся на оказании услуг в сфере управления и обслуживания транспорта. Холдинг образован в 2008 году.

Сегодня «Ресурс Групп» управляет парком в 13 000 транспортных средств и имеет более 60 точек присутствия в РФ.

Благодаря успешному применению эффективных и современных решений по управлению и обслуживанию автопарка клиентами холдинга являются такие компании, как ОАО «РЖД», Группа «НЛМК», ПАО «Интер РАО», ПАО «ФосАгро», АО «ОХК «Уралхим» и др.

+7 (342) 248-00-51

+7 (495) 150-88-41

www . rt - line 24. ru

press @ rt - line 24. ru

на правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.