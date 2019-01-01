Персонал в форменной одежде — отличительный знак «РТ Лайн»
Перед началом работы в Перми руководством компании «РТ Лайн» было принято решение о введении форменной одежды для персонала. В комплект одежды для водителей входят несколько рубашек двух цветов, с коротким и длинным рукавом, галстук, жилет и бейсболка. Для кондукторов предусмотрены жилеты и сумки. В дальнейшем планируется расширить комплект и ввести сезонную форму, сообщают в компании.
«Раньше я работал водителем в другой компании, там не было никакой формы, и водители ходили в своей одежде. После устройства в «РТ Лайн» я был приятно удивлён, когда нам выдали форму. В первую очередь, это удобно и красиво, также, думаю, радует пассажиров», — поделился водитель «РТ Лайн».
Другие водители компании отметили, что рабочая форма одежды дисциплинирует и придаёт опрятность внешнему виду.
«Введение единых стандартов одежды с фирменными элементами повышает культуру обслуживания пассажиров и является своеобразной мотивацией для персонала. Надеемся, что другие компании, обслуживающие маршруты города, последуют нашему примеру и введут для персонала форменную одежду», — заявляет руководство «РТ Лайн».
«РТ Лайн» входит в холдинг «Ресурс Групп», специализирующийся на оказании услуг в сфере управления и обслуживания транспорта. Холдинг образован в 2008 году.
Сегодня «Ресурс Групп» управляет парком в 13 000 транспортных средств и имеет более 60 точек присутствия в РФ.
Благодаря успешному применению эффективных и современных решений по управлению и обслуживанию автопарка клиентами холдинга являются такие компании, как ОАО «РЖД», Группа «НЛМК», ПАО «Интер РАО», ПАО «ФосАгро», АО «ОХК «Уралхим» и др.
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