В банке «Урал ФД» сменился председатель правления Поделиться Поделиться Твитнуть

Совет директоров АО КБ «Урал ФД» принял решение о назначении председателем правления банка Романа Пшенникова. До этого он занимал должность управляющего директора по финансовым проектам ООО «ПФП-группа». Ранее Роман Пшенников занимал руководящие посты в филиалах ПАО «Сбербанк» и ОАО «Газпромбанк».





Алексей Вырков, занимавший должность председателя правления банка, покидает компанию в связи с переходом на новое место работы.





Председатель Совета директоров ООО «ПФП-группа» Андрей Кузяев отметил: «Благодарим Алексея Юрьевича за проделанную работу и вклад в развитие банка.

Рады приветствовать в нашей команде Романа Геннадьевича Пшенникова. Его экспертиза и обширный опыт в области корпоративного кредитования, оценки рисков и продаж помогут укрепить лидирующие позиции «Урал ФД» на банковском рынке».













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