Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль «Флаэртиана» пройдёт в декабре Зрители увидят ретроспективу лучших фильмов за все годы Поделиться Поделиться Твитнуть

Дирекция международного фестиваля неигрового кино «Флаэртиана» приняла решение о переносе сроков проведения фестиваля 2020 года. Первоначально фестиваль планировалось провести 18—24 сентября. Однако, по мнению дирекции, перенос дат необходим, поскольку «Флаэртиана» — самое международное из культурных событий Пермского края, а после пандемии возможны проблемы с открытием границ и визами.





Новые сроки проведения фестиваля: 11—17 декабря. В программе — традиционные конкурсы: международный, российский и студенческий, четвёртый питчинг «Флаэртиана-форум», просветительская программа «Вуз — «Флаэртиана» и большой выбор внеконкурсных событий.





«Все крупные фестивали сейчас отменяют или переносят. Мы считаем, что проводить такое событие онлайн — малоэффективно, так как главное для нас — это встречи на фестивале со зрителями и профессионалами кино, — говорит президент фестиваля Павел Печёнкин. — Так получилось, что 20-й фестиваль выпал на такой незабываемый год для всей планеты Земля. Это намёк на то, чтобы мы ценили друг друга и ценили радость общения, которую мы так часто недооцениваем ».





Поскольку фестиваль юбилейный, двадцатый, и проводится на протяжении 25 лет, главным внеконкурсным событием будет ретроспектива лучших фильмов за все годы.









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