«РТ Лайн» усиливает меры по сокращению распространения коронавирусной инфекции Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено компанией «РТ Лайн»

«РТ Лайн» бережно относится к своим сотрудникам и пассажирам, прикладывая максимальные усилия для обеспечения их безопасности и сохранения здоровья. О мерах по сокращению распространения коронавирусной инфекции сообщает пресс-служба компании.

Так, руководством «РТ Лайн» было принято решение о выделении денежных средств на организацию тестирования всех работников компании на предмет выявления заболевания коронавирусом Covid-2019. Начиная с 18 июня в течение трёх дней на территории автобазы компании в Перми проходит тестирование персонала медицинскими работниками одной из клиник города.

В качестве дополнительных мер в компании обеспечен регулярный контроль за здоровьем сотрудников: ежедневно проходит измерение температуры и оценка самочувствия персонала. Все работники обеспечены дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты.

С целью сокращения распространения коронавирусной инфекции «РТ Лайн» проводит мероприятия по дезинфекции транспортных средств. После каждого рейса в автобусах производится дезинфекция поручней и ручек специальными средствами. Раз в сутки на территорию автобазы компании выезжает клининговая служба, которая проводит полную обработку транспорта средствами антимикробного и противовирусного действия.

«Мы понимаем всю ответственность, которая лежит на компании. В условиях распространения коронавирусной инфекции важно понимать, что общественный транспорт является местом скопления большого числа людей. Уделяя особое внимание здоровью сотрудников и дезинфекции автобусного парка, мы минимизируем риск заражения не только персонала компании, но и пассажиров», — сообщает руководство «РТ Лайн».

Справка о компании:

«РТ Лайн» входит в холдинг «Ресурс Групп», специализирующийся на оказании услуг в сфере управления и обслуживания транспорта. Холдинг образован в 2008 году.

Сегодня «Ресурс Групп» управляет парком в 13 000 транспортных средств и имеет более 60 точек присутствия в РФ.

Благодаря успешному применению эффективных и современных решений по управлению и обслуживанию автопарка, клиентами холдинга являются такие компании, как ОАО «РЖД», Группа «НЛМК», ПАО «Интер РАО», ПАО «ФосАгро», АО «ОХК «Уралхим» и др.

+7 (342) 248-00-51

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