Прикамье готовит шесть медучреждений для приёма больных коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Пермского края Дмитрий Махонин ознакомился с готовностью медсанчасти № 1 к приему пациентов с коронавирусом. Медучреждение готовится на случай неблагоприятного развития эпидемической ситуации, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья. .

О подготовке медицинских учреждений в Перми получено предписание федерального штаба по борьбе с коронавирусом. Одним из шести учреждений в регионе, где могут принимать заболевших, станет МСЧ № 1.

В МСЧ были доставлены дополнительные средства индивидуальной защиты, купленные на средства благотворительной акции, проводящейся пермскими предпринимателями и предприятиями. Благодаря помощи, медперсонал больниц будет обеспечен такими средствами защиты, как панорамные маски UNIX 6100 (430 шт. и 1290 фильтров к ним) и полумаски «Кама» (15 тыс. шт.).

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Средства защиты в медучреждения начали поступать, но всё равно их нужно больше — резервы для этого у нас появились . Сейчас важно организовать и быт врачей, которые почти круглосуточно следят за здоровьем людей. Нужно подумать об их семьях, кто присмотрит за их родителями, детьми; подготовить в отделениях места для сна, обеспечить стиральными и сушильными машинами, питанием. Над всем этим надо продолжать работать. Важно, что в этой ситуации мы смогли сплотиться: крупные предприятия оказывают безвозмездную финансовую помощь и берут кураторство над больницами, отели предлагают номерной фонд для размещения. Ежедневно поступают пожертвования в благотворительный фонд акции — эти средства незамедлительно направляются на медоборудование и средства защиты.

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