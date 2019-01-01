К тестированию на коронавирус в Прикамье присоединились ещё две лаборатории Поделиться Поделиться Твитнуть

Провести тестирование на коронавирус в Прикамье можно в ещё двух медучреждениях. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Исследования на коронавирусную инфекцию начались в лаборатории Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и в лаборатории краевой инфекционной больницы. До этого исследования проводились только в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

В крае на данный момент проведено 5269 исследований на коронавирусную инфекцию. Из них уже 244 исследования — в лабораториях СПИД-центра и инфекционной больницы.

По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, в данных лабораториях будут исследовать, в частности, пробы материала от здоровых жителей Пермского края, которые вернулись из-за границы. Обращаем особое внимание, что анализы сдаются только по назначению врача.

Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края:

— Со всеми остальными прибывшими из-за границы и имеющими симптомы ОРВИ работает только Центр гигиены и эпидемиологии. Кроме того, необходимо заострить внимание людей, находящихся на карантине дома, что взаимодействие с медицинскими организациями осуществляется дистанционно, по телефону, забор анализов осуществляется не сразу, а к десятому дню, когда можно фактически точно диагностировать пробудившийся коронавирус.

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