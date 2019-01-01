Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Посмотрим…» Примерно так отвечают руководители пермских театров на вопрос «Что будем делать в сложившейся ситуации?» Поделиться Поделиться Твитнуть

Запрет на проведение культурно-досуговых мероприятий с аудиторией свыше 50 человек до особого распоряжения, который зафиксирован в указе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина от 29 марта, застал врасплох многих завсегдатаев пермских концертов, театров и фестивалей. Но, как выяснилось, на планах культурных учреждений это не слишком сказалось. Все намерены дождаться окончания карантина — и сделать всё, что было намечено до его объявления.

Пермская краевая филармония в настоящий момент обсуждает с народным артистом России Денисом Мацуевым варианты переноса его десятого, юбилейного авторского фестиваля. Первоначально фестиваль должен был пройти в двадцатых числах марта, затем перенесён на конец апреля, сейчас же, по словам директора филармонии Галины Кокоулиной, «август или сентябрь — это самый оптимистичный прогноз». 30 марта у руководителя филармонии состоялся телефонный разговор с Мацуевым, в котором музыкант уверил, что пермский фестиваль — его приоритет, ради него он готов радикально корректировать свои концертные планы.

В течение карантина филармония будет продолжать трансляции своих архивных концертов, а в начале июня, если эпидемиологическая ситуация нормализуется, пройдёт XI всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает».

Художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра Борис Мильграм держится бодро. По его словам, он продолжает работать: занимается со студентами при помощи видеоконференций и начитывает на видео новеллы из «Декамерона». Сразу после «Декамерона» Мильграм планирует организовать читку романа Джонатана Литтелла «Благоволительницы». По словам режиссёра, это одна из величайших книг современности, при этом она, по его мнению, не поддаётся ни экранизации, ни инсценировке. Читка — самый адекватный вариант трансляции на публику этого почти тысячестранично романа, написанного в форме дневника эсесовца. Борис Мильграм считает, что это важнейшая книга о нацизме, которая ставит точку в вопросе: «А как они могли?»

Худрук Театра-Театра планирует, что будут и другие видеочитки, в которых актёры будут передавать друг другу тексты, как эстафетные палочки.

Окончание сезона в Театре-Театре планируется в конце июля, поэтому, если карантин действительно будет снят 1 июня, у театра будет ещё два месяца, чтобы выпустить три премьеры, запланированные на этот сезон. По словам Мильграма, как только будет снят тотальный карантин, немедленно начнутся репетиции. Почти готова «опера для драматического театра» «Антигона», которую ставит на большой сцене Роман Феодори. Борис Мильграм говорит, что сюжет спектакля удивительно созвучен современности.

Режиссёр Даниил Чащин готовит инсценировку романа британского писателя Марка Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки» — очень трогательную историю о мальчике-аутисте. Спектакль тоже ставится на большой сцене, но с расчетом на то, что зрители будут находиться здесь же и окружать место действия с трёх сторон.

На малой сцене в июне планируется выпустить спектакль «Пакетик» — экологическую сказку для детей в постановке Павла Макарова.

Летом театр планирует подготовить два спектакля для нового сезона: Павел Шерешевский должен поставить «Анфису» по пьесе Леонида Андреева, кроме того, запланирована к постановке комедия Евгения Шестакова «Три плюс кот».

Борис Мильграм считает, что постановочные планы театру удастся сохранить, а вот с другими творческими планами всё гораздо сложнее. Так, артист Альберт Макаров готовил моноспектакль «Вертинский» для показа на Авиньонском фестивале в июле, но и работа над спектаклем приостановлена, и фестиваля в Авиньоне, по мнению Мильграма, в этом году не будет. Кроме того, театр не успел показать жюри «Золотой маски» конкурсный спектакль «Пермские боги». Сейчас неизвестно, как будет организована работа Национальной театральной премии: понятно, что вручения «Маски» в середине апреля не будет точно, а вот когда жюри сможет снова собраться, отсмотреть все спектакли, принять решение и вручить «Маску» — непонятно никому, в том числе членам жюри.

«Хочешь насмешить дьявола — расскажи ему о своих планах», — перефразирует Мильграм старую пословицу.

В Пермском театре оперы и балета настроены менее оптимистично.

Андрей Борисов, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— Указы правительства, связанные с ситуацией распространения коронавируса, мы исполняем в полном объёме. Мы готовимся приступить к работе сразу, как только это будет разрешено, и начать репетиционный процесс, чтобы артисты были в форме к моменту, когда театрам разрешат открыться для зрителей.

Планируется работать над тем, что уже стояло в наших планах, в том числе готовить заявленную премьеру оперы «Дон Жуан». Что касается Дягилевского фестиваля, мы прорабатываем различные сценарии: от оптимистичного до пессимистичного.

Сегодня мы, как и другие театры, сосредоточены на онлайн-трансляциях. Эту работу в условиях карантина сотрудники могут делать удалённо, и мы планируем продолжать её, пока ситуация не изменится.

В трансляцию мы даём лучшие спектакли и концерты, которые есть в наших архивах, исторические программы. Мы успели записать онлайн-экскурсии по театру и сегодня, 31 марта, дадим «пилотную» серию в трансляцию. Мы только начали осваивать этот формат, поэтому будет совершенствоваться в процессе.

Напомню, что в следующем сезоне мы начинаем череду юбилейных мероприятий в истории нашего театра, и этот исторический блок в афише трансляций позволяет нам уже сейчас готовить нашего зрителя к 150-летию Пермского театра оперы и балета.

Как пояснили в руководстве театра, должно пройти не менее двух недель от снятия карантина до того момента, когда театр сможет полноценно работать со зрителем. Отсюда и неопределённость в планах. Точно можно лишь сказать, что Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» должен пройти 24 октября — 5 ноября, и на открытии, как и было намечено, состоится премьера балета «Анюта» в постановке народного артиста СССР Владимира Васильева.

Художественный руководитель Пермского Театра юного зрителя Михаил Скоморохов относится к ситуации примерно так же, как его коллега в Театре-Театре: как только будет получено разрешение, ситуация должна сняться с паузы, поставленной 18 марта.

Скоморохов рассказал, что коллектив отметил Международный день театра 27 марта тем, что впервые прикинул на сцене первое действие нового спектакль «Я вижу солнце» по повести Нодара Думбадзе. Спектакль должен был выйти к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, но, по мнению Скоморохова, который сам его ставит, эта история будет смотреться и вне привязки к определённой дате.

Спектакль будет очень «густонаселённым», в нём заняты около 50 актёров, в том числе студенты-первокурсники, играющие старшеклассников. Художник-постановщик — Ирэна Ярутис, пластику ставит Ирина Ткаченко. Скоморохов в превосходных степенях описывает музыкальное оформление спектакля, которое Марк Гольдберг создал из симфонических произведений Гии Канчели и грузинских народных мелодий.

Сезон в ТЮЗе запланирован до 14 июля, и Скоморохов намерен этот спектакль сыграть ещё до закрытия сезона, так же как и «Алису в Стране Чудес» в постановке Майкла Ханта, премьера которой должна была состояться 21 марта.

В мае, «если эта холера притихнет», Скоморохов планирует приступить к постановке популярной пьесы Джона Патрика «Ах, как бы нам пришить старушку», которая должна стать бенефисом актрисы Татьяны Жарковой, и к работе над новой сказкой «Про царя Гороха». Эти спектакли готовятся к новому сезону.

Пермскому театру кукол особенно не повезло: на конец сезона здесь планировались две международные премьеры. Режиссёр Олег Жюгжда из Белоруссии должен был 12 апреля приступить к репетициям «Хозяйки Медной горы», где в заглавной роли выступит солистка театра «Балет Евгения Панфилова» Валерия Камаева, а 1 июня ожидался приезд режиссёра из Сербии Эмили Мрдакович для постановки спектакля «А вот и сеньор Флат!» по испанской книге комиксов. Понятно, что сейчас, когда Европа закрыта на неопределённое время, эти планы тоже становятся неопределёнными.

Летом театр планирует приступить к двум спектаклям для нового сезона: «Кошкин дом» будет ставить режиссёр из Кирова Наталья Красильникова, а «Волшебника из страны Оз» — художественный руководитель театра Дмитрий Вихрецкий.

Вынужденную паузу театр заполняет съёмками и трансляцией мастер-классов по изготовлению кукол и по работе с куклами, которые пользуются огромной популярностью.

«Балет Евгения Панфилова», как и ТЮЗ, планировал премьеру к Дню победы. Спектакль «Земля обетованная» — первая полнометражная работа молодого хореографа Елизаветы Черновой. Действие этого балета происходит в концлагере, главные герои — три брата, которые в сложной ситуации выбирают разные способы выжить. Елизавета сама написала либретто, а в музыке, как сообщает директор театра Марина Несенчук, звучат и немецкие марши, и очень трогательные лирические еврейские мелодии. Марина Несенчук очень надеется, что летом удастся показать этот спектакль на публике.

Хореограф Алексей Расторгуев тоже готовит премьеру с интригующим названием «Редкие виды растений, животных и человеческих отношений».

Театр переживает очень непростой период. На время карантина он был вынужден отправить в отпуск без содержания всех совместителей — труппы «Бойцовский клуб» и «Балет толстых», поскольку для их артистов балет не является основным местом работы. Сохранить им зарплаты невозможно по требованиям законодательства. Как сложится судьба этих коллективов после завершения карантина — неизвестно.

Но даже «Балет Евгения Панфилова», будучи муниципальным театром, находится в более выигрышном положении, чем Частная филармония «Триумф», которая была вынуждена запустить программу финансовой поддержки. «Триумф» — полностью автономный, самоокупаемый проект, и, поскольку были отменены все спектакли и концерты, у руководства нет средств даже на оплату коммунальных счетов. Частная филармония надеется пережить этот период в глубокой «спячке».

Когда мы увидим и увидим ли вообще спектакль-аукцион Павла Селукова «Купи слона» и гастроли Электротеатра «Станиславский», пока неизвестно.

Руководители фестиваля моноспектаклей «Монофест» Нина Соловей и Сергей Баракин пока решают, на какое время планировать перенос события. По мнению Нины Соловей, лето — неподходящее время для его проведения, скорее всего, моноспектакли можно будет посмотреть лишь осенью.

Что ж, будем надеяться, что со временем мы всё это действительно посмотрим.

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