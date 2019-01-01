Мария Сыропятова Кушать подано Пермяки чаще стали заказывать продукты онлайн, при этом спрос на доставку еды из ресторанов не растёт Поделиться Поделиться Твитнуть

Распространение коронавируса заставляет пермяков всё чаще пользоваться сервисами доставки. Однако речь идёт, в первую очередь, о продуктах питания, поскольку аналогичного спроса на готовую еду из ресторанов и кафе нет и вряд ли будет.

По словам директора торговой сети «Семья» Ксении Новиковой, за последние две недели количество доставленных заказов удвоилось. Заказов стало больше, подтверждает основатель сети магазинов экологически чистых продуктов «Лакшми» Сергей Шаров. В Ozon рассказали, что если в 2019 году в стандартном заказе было три-четыре вида товаров, то сейчас их в Перми шесть-семь. И в каждом втором есть товары повседневного спроса и продукты питания.

Мария Заикина, заместитель генерального директора по связям с индустрией Ozon:

— В последние дни сектор e-commerce стал востребован в России как никогда. Именно этот рынок предоставляет целым семьям не только товары первой необходимости, но и даёт возможность не ограничивать себя в повседневных занятиях. Жители крупных городов всё активнее пользуются бесконтактными форматами доставки. Их количество каждую неделю прирастает в два раза по сравнению с предыдущей неделей.

В торговых сетях ждут продолжения роста объёмов продаж онлайн и наращивают под него инфраструктуру.

«Мы предполагаем, что к концу недели команда службы доставки увеличится в четыре раза относительно стандартной численности и составит 40 человек. Кроме того, выделены дополнительные площади, закуплено и установлено дополнительное оборудование для сборки заказов — сканеры, планшеты», — рассказывает Ксения Новикова.

Теперь заказывать онлайн будут даже те, кто никогда этого не делал, прогнозирует Сергей Шаров:

«Зачем ехать в магазин за продуктами, если тебе их могут привезти?»

При этом число заказов на готовую еду выросло незначительно. В одной из крупнейших в России платформ по доставке еды из ресторанов и кафе Delivery Club не связывают этот прирост с последствиями эпидемии коронавируса.

В компании отмечают, что «количество тех, кто соблюдает режим изоляции, пока не настолько велико, чтобы оказывать ощутимое влияние на рынок». Происходит «некоторое перераспределение спроса между офисами и спальными районами» в результате перевода всё большего числа сотрудников из офисов на удалённую работу.

Настроения участников этого рынка пессимистичны: рост не позволяет возместить потери от закрытия самих кафе и ресторанов. Онлайн-сервисами продолжают пользоваться те, кто к ним привык. По оценкам пермских рестораторов, доставка составляет сейчас от 10% до 25% прежнего объёма продаж. И это не позволяет им окупить даже операционные расходы.

Пермские рестораторы говорят, что в ближайшее время они точно не возместят свои потери от закрытия самих кафе и ресторанов.

«Наш бизнес держится в основном на людях, которые приходят к нам провести время. Доставка не может этого обеспечить, как вкусно ни была бы приготовлена еда. Благодарен тем, кто продолжает у нас заказывать. Это позволяет платить сотрудникам зарплату, но существенно повлиять на ситуацию не может», — рассказывает Владимир Вансович, управляющий ресторана «Медуза».

Главная причина — отсутствие заинтересованности в онлайн-доставке готовой еды у клиентов. Владельцы кафе «Лакшми» провели опрос среди постоянных клиентов заведения. Он показал, что из них 78% не интересна доставка готовой еды.

«Готовая еда была востребована, потому что, работая в офисе, многие не имели времени готовить самостоятельно. Теперь, когда почти все переведены на «удалёнку», появилось и время для приготовления еды. Всё, что нужно сейчас людям, — это продукты питания», — говорит Сергей Шаров.

Елена Гилязова, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты:

— Сектор общественного питания работает с небольшой рентабельностью — у предпринимателей нет подушки безопасности. Обязательства по зарплате просто не из чего гасить. А для рестораторов это означает в лучшем случае потерю квалифицированного персонала, а в худшем — уголовную ответственность за невыплату заработной платы. А у большинства — коммерческая аренда, которую арендодатели, как правило, снижать не готовы, они несут большие расходы на обслуживание кредитов, эксплуатацию здания и налоги. Легче будет тем, кто сможет договориться с арендодателем, потому что расторжение договора аренды — это ещё и потеря денег, вложенных в помещение. Восстановление будет длинным, потому что надо будет формировать практически новый коллектив и воссоздавать нарушенные производственные цепочки.

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