«Единая Россия»: волонтёрская деятельность студентов будет учитываться в качестве практики Поделиться Поделиться Твитнуть

Волонтёрская деятельность студентов будет учитываться в качестве учебной или производственной практики. Об этом удалось договориться «Единой России» в ходе консультаций с Министерством науки и высшего образования, сообщает пресс-служба краевого исполкома партии.

При подготовке соответствующих нормативных правовых актов ведомство рассмотрит предложение партии.

«Вузы могут самостоятельно, не дожидаясь ведомственных актов, принимать решения об учете волонтёрской деятельности в качестве практики. Уже сейчас мы рекомендуем вузам реализовать эту возможность. Нам важно поддерживать студентов в их полезной и очень нужной стране деятельности», — отметила координатор партпроекта «Новая школа», член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.

По её словам, мера становится особенно актуальной в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и оказания добровольцами помощи гражданам из «группы риска». «Уже сейчас мы рекомендуем обратить внимание на волонтёров, которые работают в том числе в волонтёрских центрах «Единой России». В сложнейших условиях они доставляют продукты, лекарства, медицинские изделия и оказывают другую необходимую помощь тем, кто больше всего нуждается в поддержке в период пандемии», — отметила Аршинова.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подчеркнул, что волонтёры занимаются в том числе реализацией просветительских программ и проектов, помогая развитию дополнительных компетенций у людей. «Деятельность в рамках добровольчества носит практикообразующий характер, является эффективным механизмом профориентации и в наибольшей степени способствует определению профессиональной траектории», — уверен он.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев назвал инициативу своевременной. «Сегодня 250 человек работает в волонтёрском центре по оказанию помощи в связи с пандемией коронавируса, созданном на площадке региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, — рассказал Вячеслав Григорьев. — Большинство из волонтёров — это студенты. И для них добровольческая деятельность может стать не только проявлением гражданской активности, но и подспорьем в учёбе».

На сегодняшний день в волонтёрских центрах «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса, открытых во всех 85 субъектах РФ, работают более 61 тыс. активистов. С начала недели волонтёры обзвонили более 288 тыс. человек из «группы риска»: ветеранов, пожилых людей, одиноких пенсионеров.