За 10 минут до закрытия

Как выглядит Пермь во время исполнения рекомендации о самоизоляции

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Краевые власти в целях противодействия распространения коронавируса ограничили работу мест скопления людей, ресторанов и баров. Параллельно с этим ряд субъектов РФ уже ввёл режим самоизоляции граждан. Таких в стране более 20 и их список растёт. 

Как выглядит Пермь, когда её жители остались дома, а кафе закрыли двери для посетителей, — в нашем фоторепортаже.

  Константин Долгановский

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