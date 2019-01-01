Цеху КИПиА «Азота» исполнилось 75 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

75 лет исполнилось цеху КИПиА филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Цех КИПиА организован в марте победного 1945 года во исполнение приказа №492 Наркомхимпрома «для улучшения эксплуатации, монтажа и проверки контрольно-измерительных приборов и создания необходимых условий для жёсткого контроля за соблюдением нормального технологического режима».

Требования к автоматизации процессов с течением времени меняются. Сегодня в филиале «Азот» вкладывают серьёзные средства в модернизацию производства, цехи постоянно оснащают современным оборудованием, обновляют автоматику и приборы. В период ремонтной кампании реализуются проекты по обновлению автоматической системы управления технологическим процессом (АСУТП) предприятия. К примеру, в 2019 году модернизировано АСУТП агрегата аммиака №2 производства аммиака, внедрено АСУТП в цехе нитрит-нитратных солей, крепкой азотной кислоты и на двух агрегатах отделения А цеха № 5 — слабой азотной кислоты. С начала реализации этих проектов на них было направлено 369 млн руб. В 2020 году планируется перевести на новую АСУТП ещё два агрегата. На одном из них работы уже начались. Обновление АСУТП способствует облегчению труда персонала. Оборудование действует по заданной программе, а оператор наблюдает за процессом производства на мониторах ЦПУ. Снижается влияние человеческого фактора, повышается стабильность технологических процессов. Также внедрение новых АСУТП это основа для дальнейшей цифровизации как отдельных производств, так и всего предприятия.

Александр Сычев, начальник цеха КИПиА филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Под контролем 107 сотрудников цеха десятки тысяч параметров производства. Наша деятельность охватывает сразу несколько сфер. Это системы контроля, регулирования, блокировок и противоаварийной защиты. Всё, что касается автоматики, входит в обязанности наших специалистов — слесарей-наладчиков, мастеров, инженеров. В нашем ответственном и дружном коллективе царит взаимопонимание: когда слышишь друг друга, работа спорится.

По сообщению пресс-службы предприятия