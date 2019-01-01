В Пермском крае проведено около 4 тыс. тестов на коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае сделано более 4 тыс. тестов на коронавирус. Данную статистику со ссылкой на Роспотребнадзор приводит сайт губернатора и правительства региона.

Виталий Костарев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:

— Пробы на наличие инфекции берут на дому медицинские работники на 10-й день после прибытия из-за границы, если нет проявлений ОРВИ, потому что только к этому периоду можно максимально точно определить наличие коронавируса .

Отметим, что для назначения анализа нужна максимально полная информация о больном: его состояние, выезжал ли он из страны в последнее время, мог ли общаться с потенциальными носителями вируса и др.

Как отметили в краевом минздраве, анализ на коронавирус сдают только по назначению врача. Взаимодействие самоизолированных с медицинскими организациями осуществляется в основном дистанционно, по телефону, а забор анализов осуществляется не сразу, а в процессе наблюдения.

Напомним, сейчас в Пермском крае зафиксировано десять заболевших новой коронавирусной инфекцией.