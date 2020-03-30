Группа компаний ПЗСП меняет график работы Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с объявленными мерами по борьбе с распространением коронавируса меняется график работы компании ПЗСП.

Лучшим решением на объявленную выходную неделю с 28 марта по 5 апреля будет оставаться дома. Компания ПЗСП заботится о здоровье своих клиентов и готова решать все вопросы дистанционно, по телефону 8-800-300-7977, через онлайн-чат на сайте pzsp.ru или в социальной сети «ВКонтакте».

Все офисы продаж ПЗСП будут закрыты. На период с 28 марта по 5 апреля приостанавливаются производство и отгрузка готовой продукции, строительные работы и работы по подготовке строительных площадок. Все работники будут находиться дома. Приостановка работ не приведёт к изменению сроков сдачи объектов: ближайшие дома, планируемые к сдаче, — Целинная, 53 (1-й пусковой комплекс) и 5-я Каховская, 8в — находятся в высокой степени готовности и будут сданы в срок.

Выбрать квартиру, рассчитать ипотеку и оставить заявку на консультацию легко можно на нашем сайте pzsp.ru. Приобрести и оплатить продукцию ПЗСП теперь можно дистанционно, через сайт td-pzsp.ru. Там же доступна заявка на доставку. Доставка продукции будет производиться после завершения карантина.

Поставка продукции по договорам с юридическими лицами с 29 марта по 5 апреля также производиться не будет. Если требуется внести изменения в график поставки, необходимо связаться с вашим менеджером либо по телефону 8-800-300-7977.

При возникновении вопросов по покупке квартиры или готовой продукции можно обратиться в колл-центр. Все будние дни, включая дни карантина с 30.03.2020 по 03.04.2020, колл-центр работает в обычном режиме — с 08:30 до 19:00. Единый бесплатный телефон для связи с ПЗСП по любым вопросам: 8-800-300-7977. Операторы колл-центра работают из дома и при необходимости свяжут вас с нужным специалистом.

Компания ПЗСП желает вам крепкого здоровья! Берегите себя и близких, оставайтесь дома.

По сообщению пресс-службы предприятия