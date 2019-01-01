Дмитрий Енцов журналист Сверка приоритетов Дмитрий Махонин встретится с пермскими застройщиками, чтобы обсудить развитие отрасли Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на апрель назначил встречу с пермскими девелоперами и застройщиками. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердил советник Махонина во вопросам строительства, депутат Заксобрания Павел Черепанов.

По его словам, точная дата не определена. Скорее всего, встреча состоится в первой половине апреля. Всё будет зависеть от графика главы региона и развития ситуации с короновирусной инфекцией. Тем не менее, пока встречу не отменили.

«Изначально она планировалась на «Камском форуме» (должен был состояться 26-27 марта на Пермской ярмарке, — Ред.), но из-за ситуации с вирусом форум перенесён на неопределённое время. Поэтому встреча состоится в другом формате, который ещё не определён», — пояснил Павел Черепанов.

Он отметил, что встреча необходима, поскольку Дмитрий Махонин пока не собирал основных представителей местной строительной отрасли.

«Основная задача — чётко определить правила игры в строительной сфере, сделать их прозрачными для всех, определить вектор развития региона», — пояснил советник главы региона.

По мнению Павла Черепанова, на встрече могут быть обсуждены основные проблемы, которые застройщики высказывали в течение последних лет. А именно: прошлогодние изменения в правила землепользования и застройки, которые регламентируют застройку по высотности и плотности, а также дополнительное соглашение с застройщиками по строительству или финансированию строительства школ и детских садов. Плюс жалобы застройщиков на малочисленные аукционы по земельным участкам под застройку.

Советник губернатора отметил, что Дмитрий Махонин пока не высказывал своё мнение на этот счёт и его позиция как раз будет окончательно сформулирована по итогам встречи.

«Мы должны понять, какие территории надо застраивать, посмотреть, какие участки могут быть под это использованы. В общем, нам надо выработать окончательную идеологию по поводу градостроительства», — добавил Павел Черепанов.

Он допустил, что сама суть обременения «не очень корректна», но от социальных обязательств застройщиков освобождать никто не будет. И как раз форма сотрудничества по социнфраструктуре, скорее всего, будет предметом обсуждения.

«Мы направили запрос застройщикам, какие темы они в принципе хотели бы обсудить и сейчас ждём обратной связи», — резюмировал Павел Черепанов.

Генеральный директор АО «Кортрос-Пермь» Николай Зуев отметил, что такая встреча необходима. По его словам, прежде всего, необходимо обсудить режим работы по самым «горячим» темам — в условиях распространения коронавируса и экономической ситуации. Но «ни в коем случае нельзя прекращать работу «на перспективу» и надо обсудить глобальные задачи».

По его словам, резкое снижение курса рубля на отрасли вряд ли отразится.

«У нас всё завязано на российских производителях, поэтому курс пока не сказывается», — пояснил Зуев.

Что касается эпидемиологической ситуации, то, по его словам, она пока также не влияет на работу предприятия, но ситуация развивается стремительно, поэтому это тоже может стать темой для разговора.

Гендиректор строительной фирмы ООО «Орсо Групп» Михаил Бесфамильный сообщил «Новому компаньону», что «первый раз слышит о такой встрече». Но она была бы кстати, так как новый глава региона пока подобного мероприятия не проводил.

«Темы для обсуждения нужно формулировать исходя из повестки встречи, а она пока мне неизвестна, — пояснил Бесфамильный. — Но я бы обсудил то, на что глава региона реально может повлиять, а это не курс рубля или ставка по ипотеке. Скорее, нужно обсудить строительную ситуацию в городе и перспективы отрасли».

Что касается курса рубля, то, по словам Бесфамильного, он может повлиять на себестоимость строительства.

«Например, лифты мы заказываем иностранные, а они вырастут в цене. Считаю, что в целом квартиры подорожают, но не критично», — резюмировал генеральный директор «Орсо Групп».

По поводу эпидемиологической ситуации, Бесфамильный отметил, что он перевёл весь административный штат на удалённую работу. «Если и есть что-то позитивное в нынешней ситуации — это как раз получение опыта удалённой работы. Возможно, после того как ситуация нормализуется, нам станет ясно, какие позиции в компании требуют присутствия в офисе, а какие могут и дальше работать в таком режиме», — пояснил собеседник.

Собственник ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р» Александр Репин рассказал «Новому компаньону», что он «был бы не против присутствовать на такой встрече».

«Необходимо понять точку зрения главы региона на развитие города, может быть, у него совершенно другая концепция. Исходя из этого и нужно строить диалог», — пояснил владелец холдинга Александр Репин.

Что касается правил землепользования и застройки и соцобязательств для застройщиков, то, по словам Репина, это «вопрос не застройщиков, а властей»: «Мы в этой ситуации сделать уже ничего не можем».

Потенциальной темой для обсуждения, по его мнению, могли бы стать проекты застройки тех или иных участков.

«Тут главное понять, интересно ли властям, например, наше видение застройки, или у них другое мнение. Главное — найти оптимальное решение для всех», — резюмировал Александр Репин.