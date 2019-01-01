Полина Путякова журналист «В мае страну настигнет экономический коллапс похлеще кризиса 2008 года» Эксперты и представители бизнеса оценили меры поддержки экономики, предложенные Президентом ;РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

«В случае с Россией самоизоляция и объявленная неделя отдыха — это прямо противоположные вещи».

Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ:

— Эти меры не видятся мне продуктивными ни как экономисту, ни как жителю. На мой взгляд, идея в том, чтобы не предпринимать никаких решительных мер и не принимать чётких управленческих решений, а просто подождать и посмотреть, куда кривая вывезет, — с одной стороны. С другой — что-то предпринять, чтобы власти не обвинялись в бездействии. Я это так вижу, и я ждала чего-то более решительного. Хотелось бы, чтобы эта неделя отсрочки дала правительству возможность разработать более эффективные меры поддержки.

В случае с Россией самоизоляция и объявленная неделя отдыха — это прямо противоположные вещи. Люди пойдут в торговые центры, будут закупать продукты, поедут на дачу, за город жарить шашлыки и так далее.

Я не думаю, что эти меры каким-либо образом подстегнут спрос и помогут малому бизнесу. Как собственник мог бы смотреть на ситуацию: президент подправил всех в отпуск на неделю, у меня выручки не будет, платить зарплату нечем, президент сказал об облегчении процедуры банкротства — я отсрочу кредиты и воспользуюсь этой возможностью.

Есть основания предполагать, что в мае страну настигнет экономический коллапс похлеще кризиса 2008 года. В этой связи предложение выплатить пособия на месяц раньше (в июне вместо июля) ничего не изменит, если уже в мае нам нечем будет платить зарплату.

Среди предложенных мер — уменьшение страховых взносов на заработную плату в два раза, до 15%. Но в России уже сейчас дефицит средств в Пенсионном фонде — чем мы будем закрывать его, если поступления ещё снизятся? Компенсировать все потери за счёт Фонда национального благосостояния России не получится: сейчас он составляет всего 10 трлн руб., при этом уже падают и ещё упадут нефтяные доходы.

Снижение налогового бремени на малый и средний бизнес не так уж повлияет. Прибыли у МСБ и так не будет, все в основном покажут убытки, поэтому манипулировать налогами с дохода в этой ситуации бессмысленно. В то же время самый тяжёлый налог — это НДС, но он никак не корректируется.

Интересно сравнить предложения президента с мерами поддержки, которые предпринимаются в других странах. В других станах это адресная помощь: те предприятия, которые потеряли клиентов, получат поддержку с целью предотвращения увольнений. Прямые выплаты тем гражданам, доход которых ниже определённого минимума. Прямые увеличения пособия тем, кому урезали зарплату, и тем, кто остался без работы. Льготные займы и льготные субсидии или гранты.

И о сопоставимости масштабов поддержки. В США на поддержку малого и среднего бизнеса выделено $2 трлн при расходной части федерального бюджета страны $1,4 трлн. В Великобритании выделяют 300 млрд фунтов — это более трети бюджета страны. Список можно продолжать.

«Единственное, что могло бы спасти ситуацию, — это субсидированные государством беспроцентные кредиты».

Юрий Соловьёв, владелец Gatsby's bar:

— Во-первых, всё очень размыто и неконкретно. А дьявол, как известно, кроется деталях. Как всё это будет реализовываться, непонятно. Но пока можно сказать точно, что планы максимально популистские и нацелены на электорат, но не на поддержку малого бизнеса. Снижение страховых взносов и отсрочка по налогам (кроме НДС) для малого бизнеса — это сейчас как мёртвому припарка.

Единственное, что могло бы спасти ситуацию, — это субсидированные государством беспроцентные кредиты, это именно то, что сейчас делают в большинстве стран. Даже решение по кредитным каникулам для бизнеса отдано на откуп банков. То есть государство демонстративно устраняется от решения этих вопросов. Что в решении об отмене ЕНВД, что в интервью президента про бизнесменов-«жуликов», что сейчас, отчётливо просматривается или непонимание, или нежелание понимать роль малого бизнеса в стране, либо сознательное её игнорирование.

Странно, что никто не задумывается о том, как придётся трудоустраивать и сколько придётся выплатить денег в виде пособий миллионам граждан, которые окажутся без средств к существованию при массовом закрытии хотя бы предприятий индустрии гостеприимства по всей стране.

«У бизнесе в сфере услуг элементарно сейчас нет средств для выплаты заработной платы».

Олег Жданов, президент Пермской торгово-промышленной палаты:

— Предложенные меры поддержки вызывают большое количество вопросов.

Сегодня бизнес, особенно в сфере услуг, столкнулся с серьёзным падением оборотов, выручки, иногда практически до нуля. И у них просто элементарно сейчас нет средств для выплаты заработной платы. При этом ни административная, ни уголовная ответственность не отменены.

Президент сказал, что надо сохранить рабочие места, надо выплачивать заработную плату, а из каких средств производить эти выплаты — ответа, собственно, нет. И в таком положении сегодня находится очень большое количество компаний, которые оказывают услуги.

Показательный пример — ситуация по кафе и школьным столовым, которые являются частными фирмами, работающими на аутсорсинге. В школы дети не ходят, продукты закуплены, что делать с персоналом? Надо выплатить заработную плату, а где взять средства? В мерах, которые предлагаются, кстати, ничего не говорится про НДФЛ, но и на него непонятно, где взять денег. Взять кредиты? Но я сильно сомневаюсь, во-первых, что бизнес пойдёт в банки, во-вторых, что банки будут выдавать ему кредиты. Знаем о заявлении первого зампреда Правительства России Андрея Белоусова, что бизнесу, возможно, будут предоставляться кредиты на выплату заплаты с минимальной ставкой, вплоть до 0%. Надеемся, документ появится в ближайшее время.

Отдельная тема — по поводу того, кого коснутся меры поддержки: дело в том, что не весь бизнес, который в нашем понимании является малым, относится к этой категории формально, с точки зрения закона. В частности, это касается НКО, к которым часто относятся частные учебные заведения, спортивные объединения и другие организации. Поэтому так важно будет увидеть документы, принятые Госдумой, ведь посыл президента должен быть обращен ещё в форму закона. И система ТПП будет направлять предложения с просьбой уточнить в том числе эти понятия. Ничего не прозвучало про индивидуальных предпринимателей: с одной стороны, они вроде бы попадают в категорию малого бизнеса, но опять же всё будет зависеть от формулировок закона.

И главный вопрос к предложенным мерам: работники, собственно, как и бизнесмены, не получают никакой прямой помощи. Логика государства как-то разделяет людей по принципу «человек с детьми», «человек с кредитами» и «предприниматель». А то, что это может быть одно и то же лицо — с детьми, кредитами и бизнесом? Мы ему говорим как заёмщику и родителю, что поможем, а как с предпринимателя будем спрашивать, заплатил ли ты зарплату. Вот тут серьёзная проблема. Мы смотрели опыт других стран, и там выплачиваются пособия хотя бы в размере минимальной оплаты труда.

Ещё одна тема — повышенные расходы на санитарную обработку. Сейчас действуют требования, что кафе, например, должны проводить специальную обработку и обеспечивать гостей специальными средствами. Понимаем, что на рынке есть дефицит определённых позиций, но это опять же затраты, которые надо нести. То есть выручка упала, но добавились обязательные действия, которые необходимо предпринять. Это вполне серьёзная статья затрат, и здесь тоже у руководителей есть риск вплоть до уголовной ответственности за то, что он не обеспечил оказание услуг соответствующего качества, подверг риску жизнь и здоровье граждан. Опять же возникает дилемма: выдать зарплату или оплатить спецсредства.

«Эти меры направлены на бюджетников, а бизнес живёт в других реалиях».

Анна Иванова, владелица компании в сфере внутреннего туризма (имя изменено по просьбе автора комментария — ред.)

— Все меры, названные президентом, это всё не про бизнес, не про туристический, по крайней мере. Начнём с того, что все эти меры касаются «белых» игроков. В туризме же ввиду высоких рисков и низкой и продолжающей год от года падать маржинальности многие процессы «серые». Как сказал один авторитетный в туризме юрист, серые схемы процветают тогда, когда по-белому невозможно выжить. Это очень про туризм. Поэтому многие «пролетают» в какой бы то ни было поддержке уже по этой причине. Налоговые каникулы — это не отмена, а перенос, и это ведь не единственная расходная часть.

Например, неделя выходных за счёт работодателя — тут просто без комментариев. Во-первых, понятие выходных в туризме в текущей ситуации — это очень относительное понятие. Во-вторых, вообще непонятен смысл именно такого периода, ведь ясно же, что неделя — это не карантинное мероприятие, за это время вирус на спад не пойдёт.

По моим ощущениям, эти меры направлены на бюджетников, а бизнес живёт в других реалиях. Есть хорошая фраза: «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Как нам любят говорить тогда, когда сказать больше нечего, — это всё предпринимательские риски. А кто в отрасли доживёт до периода восстановления спроса, время покажет.

«Если кризисная​ ситуация​ затянется, безусловно, потребуются новые решения».

Анатолий Маховиков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае:

— Комплекс мер, названный президентом, — это важный шаг, чтобы в сегодняшних реалиях поддержать бизнес, который несет серьёзные убытки в связи с распространением коронавируса.



Отсрочка по налогам и кредитным обязательствам, снижение страховых взносов, мораторий на взыскание с предприятий долгов и штрафов со стороны кредиторов — это важные на сегодняшний день меры, которые были обозначены Президентом России. Но в случае если кризисная​ситуация​ затянется, безусловно, потребуются новые решения и дополнительные инструменты, чтобы поддержать бизнес и экономику в целом.