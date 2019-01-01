За январь-февраль сдано в эксплуатацию почти 165 тыс. кв. м жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье в январе-феврале этого года сдано в эксплуатацию 164,7 тыс. кв. м жилья. Это вдвое выше показателей аналогичного периода 2019 года, сообщает Пермьстат.

В рамках данной статистики отметим, что из этого объёма 64,3 тыс. кв. м относится к категории многоквартирного жилья. Ещё 100,4 тыс. кв. м построены индивидуальными застройщиками.

Михаил Сюткин, первый заместитель председателя правительства Пермского края:

— В целом мы ожидаем, что в 2020 году превысим общий объём ввода прошлого года и достигнем показателей национального проекта. Для этого мы постоянно следим за ситуацией на строительном рынке.

Напомним, что на протяжении пяти лет в Пермском крае ежегодно вводится в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья.