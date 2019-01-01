Сергей Данилов В Прикамье «Единая Россия» открыла центр помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 24 марта открылся волонтёрский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Центр начал работу на базе региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Среди задач центра — информирование населения и поддержка людей, находящихся в самоизоляции. Большая часть из них — пожилые люди, оказать посильную помощь которым и готовы волонтёры центра.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Сегодня наша страна, как и весь мир, столкнулась с серьёзными вызовами. Наши усилия направлены на то, чтобы с ними справиться. И вся наша история показывает, что мы умеем объединяться ради общей цели, умеем побеждать. Сегодня на базе региональной общественной приёмной открылся волонтёрский центр. Первая задача центра — информационная: давать людям достоверную информацию. Вторая — помощь пожилым людям, находящимся в режиме самоизоляции.

На базе 52 местных отделений «Единой России» во всех муниципалитетах Прикамья мы создали волонтёрские отряды численностью по пять — семь человек. Но в случае необходимости мы готовы увеличить численность волонтёров на местах.

Александр Бойченко, руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пермском крае:

— На базе региональной общественной приёмной начал свою работу call-центр по теме коронавируса. У нас накоплен большой опыт цифровых практик по работе с населением, тесно сотрудничаем с региональными министерствами и волонтёрами, которые включились в работу. Важно, чтобы люди не стеснялись, активнее обращались к нам.

Партнёрами волонтёрского центра выступают общественные организации и движения, активно работающие в Пермском крае. Среди них — «Волонтёры-медики», «Молодая Гвардия», «Российские студенческие отряды» и «Волонтёры Победы».

Алексей Блюмин, руководитель Пермского регионального отделения МВОО «Российские студенческие отряды»:

— Сейчас мы проводим мобилизационные мероприятия, по завершении которых будем понимать число участников наших волонтёрских программ. Уверен, что желающих среди ребят найдётся немало.

Если жителям необходима помощь волонтёров, нужно позвонить по телефонам call-центра региональной общественной приёмной 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92 и оставить заявку.