На карантине в Пермском крае находится почти тысяча человек В Перми откроют четыре специальных отделения для больных пневмонией Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под председательством главы регионы Дмитрия Махонина. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Напомним, в регионе зафиксировано три случая заражения коронавирусом. По распоряжению федерального правительства, в Прикамье будет внедрена новая схема маршрутизации пациентов с пневмониями: для них создаются специальные отделения. В краевой столице таких будет четыре, ещё ряд учреждений откроется в скором времени в территориях.

Как поясниламинистр здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, за этими пациентами будет усилен контроль.

«Все пациенты, имеющие диагноз пневмония, уже обследованы на коронавирусную инфекцию. У всех вновь появляющихся также будут взяты необходимые анализы», — подчеркнула она.

Также, по словам Оксаны Мелеховой, на данный момент во всех медучреждениях внедряются новые алгоритмы опроса пациентов, которые вызывают на дом врача или скорую помощь.

По данным краевого минздрава, сейчас в Пермском крае на карантине и под медицинским наблюдением находятся 906 человек(+209 чел. относительно 19 марта). По словам заместителя министра здравоохранения Пермского края Евгения Камкина такой рост обусловлен проверкой тех жителей, которые контактировали с третьим заболевшим коронавирусом в Прикамье.

Из общего количества наблюдаемых, 448 чел. (+87) находятся на домашнем карантине, 25 (+2) — в условиях стационара инфекционных отделений больниц, то есть имеют признаки возможного заражения.

Как уточнили в минздраве, те, кто находятся на домашнем карантине, не имеют признаков заболевания, но они контактировали либо с заболевшими, либо вернулись из заграничных поездок.

Отметим, что первый инфицированный пациент вернулся из Франции, второй — из Швейцарии, третий — из Доминиканской Республики.