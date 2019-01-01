Мария Сыропятова Пойти в гору На фоне коронавируса сектор активного отдыха ожидает либо стремительный скачок, либо крах Поделиться Поделиться Твитнуть

С 18 марта по 1 мая 2020 года Россия закрыла въезд иностранцев, а федеральный минздрав не рекомендовал россиянам покидать территорию страны. Это часть мер правительства по предотвращению эпидемии коронавируса. Следующим шагом могут стать ограничения на выезд из страны уже для россиян. В этом случае возможность отдохнуть для россиян останется только в пределах России.

Если на санаторно-курортный отдых повышенный спрос наблюдается уже этой весной, то автобусные туры и активный отдых он пока не коснулся. Однако участники пермского рынка ожидают, что интерес вскоре повысится — начнётся активное бронирование туров и сплавов на майские праздники и лето.

Алексей Зотиков, директор по внутреннему туризму туроператора «Золотой компас»:

— Практика показывает, что люди, насколько бы тяжёлая ситуация ни была, средства на отдых всё-таки находят. Многие и раньше планировали поездки в Крым, Алтай или Карелию, но по тем или иным причинам отказывались от них в пользу других направлений. А теперь поедут туда, куда есть возможность.

Директор туроператора Nordural Юрий Половников согласен с тем, что возможностей в России много и особенно в этом сезоне будут востребованы комбинированные туры.

Юрий Половников, директор туроператора Nordural:

— Россия — большая страна и у нас много возможностей для самых разнообразных видов отдыха. Пляжный отдых, походы в пещеры, велотуры, пешие и конные прогулки. Сплавы — от категорийных до самых простых и дешёвых семейных. Особенно актуальны сейчас комбинированные туры. Это насыщенный вид отдыха, который совмещает в себе много впечатлений. Например, четыре дня ты идёшь по горам, уникальному ландшафту, спишь в палатке. А потом отдыхаешь, расслабляешься на пляже, совмещая это с посещением достопримечательностей. Аналог есть только на севере Италии и юге Франции. Такие туры на южный берег Крыма мы предлагаем уже на майские праздники.

Под угрозой зарубежные туры пермских компаний. Так в компании «Затерянный мир» сообщили, о стабильном уровне спроса на осенние и весенние туры. «Исключение — уже организованный велотур в Киргизию, сейчас мы в ожидании, состоится он или нет», — пояснили в компании.

Участники рынка говорят, что справятся с повышенным спросом на внутренний туризм этим летом. Однако есть и серьёзные задачи по развитию инфраструктуры, а также расширению выбора для клиентов.

Елена Елагина, исполнительный директор НП «Пермская туристическая гильдия»:

— Спектр предложений нужно расширять. В Пермском крае фактически нет курортов с полноценным отдыхом формата SPA. Есть очень неплохие турбазы, но к ним ведут плохие дороги. Многие горнолыжные курорты требуют переоснащения. Всё это требует серьёзных капитальных вложений, которые быстро не окупаются.

Но если случится самый негативный сценарий, то он, по мнению участников рынка, может привести к краху и внутреннего туризма. Речь идёт о введении полного карантина, включающего запрет на любые пассажирские перевозки между регионами России.

Алексей Зотиков, директор по внутреннему туризму туроператора «Золотой компас»:

— Сейчас всё зависит от государства. Если удастся сдержать эпидемию, то мы будем в выигрыше. Если нет, то потеряем. Люди будут сидеть по домам и избегать собираться группами. В Москве уже сейчас запрещены мероприятия численностью свыше 50 человек. А у нас на автобусных экскурсионных турах загрузка рассчитана на 40-50 человек.

Юрий Половников, директор туроператора Nordural:

— Если по всей стране введут карантин, то большинство потратит средства на продукты питания. В этом случае ни о каком виде отдыха речи уже не пойдёт.