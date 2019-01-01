Пермский аэропорт начнёт проверять состояние здоровья пациентов и на внутренних рейсах Меры безопасности из-за коронавируса могут ввести на железнодорожных вокзалах Поделиться Поделиться Твитнуть

Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае будет собираться ежедневно. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

Кроме того, по её словам, в аэропорту теперь будут проверять состояние здоровья пассажиров всех рейсов, а не только международных.

«Мы понимаем, что наши земляки и гости могут приезжать к нам через другие крупные города. Помимо этого, мы выступим с инициативой на федеральный уровень, чтобы подобные меры предосторожности были введены и на железнодорожных перевозках», — цитирует Оксана Мелехова врио губернатора Дмитрия Махонина.

Напомним, ранее коронавирус не подтвердился у гендиректора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова. Однако с подозрением на коронавирус был госпитализирован другой житель Перми, также вернувшийся из Франции.