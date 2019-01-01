«УРАЛХИМ» премировал лучшего химика Пермского края и его учителя Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» — образование и наука» пермский завод холдинга наградил премиями победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии — ученика 11 класса МАОУ «Лицей №2» г. Перми Никиту Андреевского, а также подготовившего его учителя — Анастасию Николаевну Кощееву.

Награждение прошло в Органном зале филармонии 29 февраля 2020 года в рамках Краевого форума «Будущее России», где ежегодно чествуют одарённых детей со всего Пермского края. Среди награждаемых были победители и призёры Всероссийских олимпиад школьников, победители Всемирных инженерных игр. На сцену поднимались и авторы социальных проектов, и образцовые творческие коллективы. Достижения этих детей — уже сейчас вклад в будущее России. На их поощрение из краевого бюджета в этом году направлено более 3 млн руб.

Впервые в этом году в мероприятии принял участие бизнес. Директор пермского завода холдинга «УРАЛХИМ» Алексей Аверьянов вручил премии по 50 тысяч рублей одиннадцатикласснику пермского Лицея №2, набравшему самое большое количество баллов среди участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, и его учителю химии.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми:

— Химия — опорная отрасль для экономики Прикамья. Цель компании «УРАЛХИМ» — не только наградить школьника и его педагога за высокие достижения, но и подчеркнуть, что качественное преподавание и изучение химии в Пермском крае — это залог будущего успешного развития химических предприятий региона и России в целом.

Победитель регионального этапа олимпиады по химии Никита Андреевский рассказал, что видит своё профессиональное будущее в научной химической лаборатории. Одиннадцатиклассник является призёром олимпиады школьников «Ломоносов» химического факультета МГУ, однако ещё не определился с выбором вуза для продолжения образования.

Анастасия Кощеева, учитель химии МАОУ «Лицей №2» Перми:

— Огромное спасибо компании «УРАЛХИМ» за то, что даёт дополнительную мотивацию достигать новых вершин! Учителя и ученики умеют трудиться. А когда труд не только увлекателен, но и приносит результат — это значительно повышает желание двигаться дальше.

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» — образование и наука» компания в регионах присутствия поддерживает достижения в области изучения и преподавания химии, оказывает поддержку в проведении профильных олимпиад школьников и студентов, в организации научных конференций в вузах, в оснащении химических лабораторий и кабинетов химии.

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»