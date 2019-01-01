Евгения Пастухова выпускающий редактор Выборы по типу референдума Почему по округу №2 выдвинулись исключительно партийные кандидаты и как Вячеслав Григорьев прикроется общероссийским голосованием Поделиться Поделиться Твитнуть

На дополнительные выборы депутата по округу №2 Законодательного собрания Пермского края заявились семь кандидатов. В пятницу, 28 февраля, закончился срок выдвижения. Все были выдвинуты партиями (избирательная комиссия заверила списки). Напомним, выборы состоятся 26 апреля.

Таким образом, сейчас за место в парламенте готовы бороться:

- Вячеслав Григорьев, «Единая Россия», секретарь реготделения партии, депутат Пермской городской думы, руководитель направления по работе с государственными органами по Пермскому краю АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»;

- Георгий Балашов, ЛДПР, начальник отдела ЖКХ и жилищных отношений администрации Ленинского района Перми, член ТИК №1 Свердловского района Перми;

- Леонид Любимов, КПРФ, адвокат;

- Владимир Степанов, «Справедливая Россия», директор обособленного подразделения ООО «Диасофт Системы» депутат думы Добрянского городского округа;

- Валерий Смолин, «Демократическая партия России», генеральный директор ООО «Прикамская компания»;

- Константин Лоран, «Партия прогресса», генеральный директор ООО «Орион»;

- Владимир Зыков, «Партия «За справедливость!», редактор ООО «Сёть».

Интересно, что трём кандидатам, несмотря на партийную составляющую, всё равно придётся собирать подписи. И все они уже активно приступили к этой деятельности, сообщает источник «Нового компаньона». Владимир Зыков, по его словам, собрал уже 700 (из примерно 2000). Кроме того, «Партия прогресса» и «Демократическая партия России» не имеют региональных отделений, и поэтому конференции по их выдвижению проходили в головных офисах в Москве.

Сразу несколько собеседников «Нового компаньона» заявили, что обилие партийных кандидатов — это часть общефедерального эксперимента с партиями.

«Вы же видите, что на федеральном уровне образуются новые партии, во главе действующих появляются одиозные лидеры. Идёт некое тестирование политической реальности. И есть отмашка от Москвы вовлекать малоизвестные партии в выборы регионального уровня. Ищут новые лица, новые таланты, новые партийные бренды», — говорит один из участников кампании.

Политический консультант Людмила Ознобишина не разделяет этой точки зрения (на федеральном уровне эти партии не проявляют какой-то активности), хотя не исключает, что партии проводят «разведку боем».

«Партия прогресса» и демократическая партия — правого толка, — говорит она. — А Пермский край в этом отношении всегда отличался потенциально широким партийным спектром».

Вместе с тем, по её словам, обилие кандидатов не говорит о том, что на выборах во втором округе будет какая-то конкуренция. «Кампания будет, скажем так, референдумного типа, потому что все фигуры, за исключением Вячеслава Вениаминовича, малоизвестные», — считает Людмила Ознобишина.

Есть версия, что в одной из этих «непарламентских» партий спрятан технический кандидат Вячеслава Григорьева. Скорее всего, им является Владимир Зыков. Людмила Ознобишина поддержала эту версию. Зыков её отрицает и говорит, что не удивлён таким заключениям.

«Я бы и сам на вашем месте сделал бы такой вывод, — рассказывает кандидат от партии «За справедливость!». — Но тем не менее иду самостоятельно. Господина Григорьева знаю, но очень «шапочно»: давным-давно жили в одном дворе. Я его знал как депутата, а он меня — нет. Так что знакомы настолько «тесно», что между нами даже формального рукопожатия не было. Судите сами, можно ли в таких взаимоотношениях говорить о каких-либо договорённостях».

Другой собеседник «Нового компаньона» из числа политтехнологов отметил, что для Григорьева все соперники, по сути, — технические.

«Референдум, который пройдёт 22 апреля, за три дня до выборов, задаст провластную патриотическую повестку. Будет запрет на раскачивание лодки. Все конфликты до 22 апреля будут прекращены. И Григорьев, получается, накроется референдумом как зонтиком. Плюс на него будет работать вся госмашина, весь госаппарат», — говорит собеседник.

Отметим, что общероссийское голосование по выборам приведёт к тому, что явка 26 апреля будет минимальной. И если Григорьев, скорее всего, сможет привести своих сторонников на участки, то у его противников это получится вряд ли: после 22 апреля 26 числа избиратели не пойдут вновь на участки.

«В 2008 году была подобная ситуация, — рассказывает Людмила Ознобишина. — Тогда на довыборах в Заксобрание по округу №11, где победил генеральный директор ОАО «Пермдорстрой» Сергей Пантелеев, явка составила 9,85%. Легитимность такого депутата вызывала вопросы. Вячеславу Вениаминовичу нужен такой результат, за который не будет стыдно. Я думаю, явка будет примерно 20% — учитывая все мобилизационные вещи, которые будут отработаны в процессе подготовки к общероссийскому голосованию».

Вячеслав Григорьев, скорее всего, будет первым зарегистрированным кандидатом. Он уже сдал документы на регистрацию. У остальных кандидатов для этого есть срок до 18:00 11 марта. В этот же срок кандидаты от непарламентских партий должны сдать не менее 1 952 и не более 2 147 подписи избирателей в поддержку своего выдвижения, из которых, сообщает избирательная комиссия Пермского края, посредством случайной выборки для проверки будет отобрано 390 штук.

«Решение о регистрации или мотивированное решение об отказе в регистрации будет приниматься комиссией в течение 10 дней с момента подачи кандидатами необходимого пакета документов», — сообщили в избиркоме.