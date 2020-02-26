Пермяки могут купить квартиру в ЖК «Салют» с максимальной выгодой Поделиться Поделиться Твитнуть

В жилом комплексе «Салют» (Камская 2/4) для любой семьи найдётся подходящая планировка. PAN City Group предлагает вашему выбору 20 различных планировочных решений: от классических квартир с изолированным кухонным пространством, до квартир евро формата, в которых зона кухни и гостиной комнаты увеличены за счёт их объединения.

Второй дом жилого комплекса «Салют» PAN City Group презентовал в декабре 2019 года. На текущий момент идёт активное устройство свайного поля. А тем временем, на основании покупательского спроса уже можно определить самые популярные и востребованные квартиры:

В номинации «Квартира 2С по цене однокомнатной» лидируют две планировки: 36,1 и 37,4 кв. м.

— стоимость от 61,5 тыс. руб./кв. м. 3 .

— ипотечный ежемесячный платёж при этом составит всего 15,8 тыс. руб.

В номинации «Квартира 3С по цене двухкомнатной» хитом продаж стали компактная, но функциональная квартира площадью 47,8 кв. м. и просторная — 56,2 кв. м.

— стоимость от 59,8 т.р./кв. м.

— ипотечный ежемесячный платёж при этом составит всего 20,3 тыс. руб.

В номинации «Квартира 4С по цене трёхкомнатной» бесспорным лидером являются квартиры площадью 70,3 кв. м.

— стоимость от 58,5 тыс. руб./кв. м.

— ипотечный ежемесячный платёж при этом составит всего 29,2 тыс. руб.

Если вы основательно заняты поиском квартиры, то сразу отметите очевидную выгоду приобретения квартиры в ЖК «Салют»: стоимость приятно отличается от квартир, расположенных в черте города, вы покупаете квартиру с качественной отделкой «под ключ» в экологически чистом районе, расположенном в 20 минутах от города.

Почему же люди выбирают ЖК «Салют»?

1. Большой выбор функциональных планировок, расширенные лоджии, современная отделка квартир «под ключ», дизайнерская отделка холлов и безопасный двор. В квартирах устанавливаются прочные входные металлические двери с дополнительной звукоизоляцией.

2. Дополнительная гарантия безопасности! Строительство ЖК ведётся по программе проектного финансирования с использованием эскроу-счетов в ПАО «Сбербанк». Безопасность дольщиков гарантирована, потому что застройщик получает денежные средства с эскроу-счетов только после завершения строительства жилого дома. Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайе www.salutdom.ru.

3. Покупать сейчас выгодно и удобно. Приобретение квартиры на стадии котлована даёт возможность сэкономить, ведь от стадии котлована, до стадии ввода дома в эксплуатацию, стоимость квадратного метра в среднем увеличивается от 13 до 18%. Также на старте продаж Застройщик предлагает расширенную линейку по вариантам оплаты: вы можете получить максимальную скидку при полной оплате либо выбрать для себя вариант рассрочки платежа до конца строительства, оплатить квартиру средствами гос.субсидий. Специалисты компании PAN City Group бесплатно помогут вам подобрать ипотечный кредит, подходящий под ваши условия, и оформить заявку в банке — дом аккредитован во всех ведущих банках. Для покупателей квартиры в ЖК «Салют» у PAN City Group есть дополнительная услуга по реализации имеющегося на вторичном рынке жилья на льготных условиях с обеспечением полной юридической чистоты сделки с фиксацией стоимости новой квартиры на срок 90 дней.

Выберите комфортный вариант покупки своей будущей квартиры. Узнайте цены и выгодные условия приобретения квартиры в втором доме ЖК «Салют» в офисах продаж PAN City Group по адресам: ул. Ленина, 72а, по тел. (342) 207-17-07.

1. ЖК «Салют», 2 дом (Камская 2/4) — строящийся многоквартирный дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://salutdom.ru/.

2. ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3. Цена указана для квартир №127, 137, 147, 157 площадью 36,1 кв.м и 37,4 кв.м.с учетом скидки в размере 3% (три) процента от базовой цены объекта долевого строительства, при внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 15 (пятнадцати) дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве. Цена действительна на 26.02.2020.

4. ПАО АКБ «Урал ФД». ЦБ РФ №249 от 12.05.2015 г. Условия рассчитаны по кредитной программы «Новостройка»: ставка 7,99% годовых действует на покупку прав по договору участия в долевом строительстве квартиры под её залог при оформлении страхования жизни (личное страхование): срок — 20 лет, первоначальный взнос в размере 15% от стоимости передаваемой в залог недвижимости. Погашение задолженности — ежемесячно, равными или дифференцированными платежами. Заёмщик несет расходы по оценке предмета залога (производится после передачи объекта недвижимости застройщиком заёмщику), страхованию и государственной регистрации права собственности. Решение о выдаче кредита принимается индивидуально для каждого клиента. Банк вправе отказать в выдаче кредита безобъяснения причин.

5. Цена указана для квартир №16 и 95 площадью 56,2 кв.м и 47,8 кв.м.с учетом скидки в размере 3% (три) процента от базовой цены объекта долевого строительства, при внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 15 (пятнадцати) дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве. Цена действительна на 26.02.2020.

6. Цена указана для квартиры №109 площадью 70,3 кв.м.с учетом скидки в размере 3% (три) процента от базовой цены объекта долевого строительства, при внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 15 (пятнадцати) дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве. Цена действительна на 26.02.2020.

7. Предоставляется скидка в размере 3% от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности, при внесении денежных средств в полном объёме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве. Скидка применяются как при покупке за счёт собственных, так и за счет заёмных средств, в т. ч. при оплате части стоимости квартиры средствами гос. субсидий, а также при покупке квартиры с рассрочкой на 90 дней, с одновременным заключением договора возмездного оказания услуг на реализацию вторичного жилья.

8. Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте https://salutdom.ru/, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

Реклама