Григорий Серёдкин
Вячеслав Дегтярников выдвинул и снял свою кандидатуру на выборах председателя Пермского отделения Союза журналистов
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На пост председателя Союза журналистов Пермского края были выдвинуты два кандидата — действующий глава организации Игорь Лобанов и журналист Вячеслав Дегтярников.
При этом на первой процедуре выборов конкурентом Игоря Лобанова был журналист Сергей Иванов. По итогам выборов победитель не был выявлен. Процедуру отложили. В итоге Иванов отозвал свою кандидатуру.
Вскоре после начала процедуры Вячеслав Дегтярников снял свою кандиадтуру и призвал членов Союза голосовать за Игоря Лобанова.
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