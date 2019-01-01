Валерий Мазанов «Рейс» на нары История «Экопромбанка» оборачивается тюремным сроком даже для жертв экс-банкиров Поделиться Поделиться Твитнуть

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда вскоре будет рассматривать апелляционные жалобы на приговор Ленинского районного суда Перми в отношении Сергея Фирсова, вынесенный 17 января 2020 года. Все обстоятельства этого дела, подробности которого были известны руководству краевого ГУ МВД ещё в 2015 году, говорят о том, что Сергей Фирсов стал жертвой нечистоплотных действий ряда лиц, связанных с рухнувшим «Экопромбанком». Однако в ходе следствия и суда он внезапно сам стал виновным и был приговорён к 4,5 годам лишения свободы. Как это случилось?

Из филологов — в коммерсанты

Сергей Фирсов окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Был одним из создателей некоммерческой организации «Аспектус», которая занималась реабилитацией и трудоустройством инвалидов и ветеранов войн. Сегодня эта организация известна, прежде всего, социально-культурными проектами краеведческой и литературной тематики, проведением экскурсий по Пермскому краю и издательской деятельностью.

Но одной общественной деятельностью сыт не будешь. В 2007 году Сергей Фирсов вместе с его матерью создают транспортную компанию — ООО «Рейс». Компания специализировалась на перевозке грузов, в том числе крупных и негабаритных. Для этой деятельности в лизинг приобреталась сложная дорогостоящая техника — многоосные импортные тягачи и тралы.

Были серьёзные контракты, в том числе доставка грузов на масштабные федеральные стройки — например, мост на о. Русский, космодром «Восточный». Но в 2012-2013 годах дела у «Рейса» пошли не очень хорошо. Сергей Фирсов начал лихорадочно искать возможности для кредитования и обеспечения деятельности фирмы. Его партнёр Сергей Алексеев познакомил Фирсова с Владимиром Юртовым — якобы тот имеет хорошие связи в банковском бизнесе и может помочь с получением кредита.

Весной 2013 года во время личной встречи Юртов подтвердил возможность получения кредита. Но при одном условии: его сумма будет гораздо больше, чем это нужно Сергею Фирсову. Разницу, как сказал Юртов, необходимо перечислить на счёт фирм, аффилированных банку.

При этом Сергея Фирсова заверили, что перечисленные средства кредита, за исключением его части, будут обслуживаться организаторами — получателями средств отдельно. Также в обеспечение будет предоставлен залог — земельный участок, стоимость которого вдвое превышает общую сумму кредита. Сначала речь шла о сумме в 180 млн руб., из которых Фирсову «причиталось» примерно 20 млн. Позже цифры изменились: общая сумма должна составить 250 млн, из которых собственно кредит «Рейсу» составлял 35 млн.

В дальнейшем для оказания «технической помощи» в получении кредита Владимир Юртов предложил общаться с «контактным лицом» — Еленой Серовой. Как позже выяснил Фирсов, она являлась генеральным директором компании «Пермгражданстрой», а средства кредита, которые он должен был перечислять на указанные Серовой организации, предназначались для финансирования строительных проектов этой фирмы.

Условия показались Сергею Фирсову приемлемыми. В октябре 2013 года он подписал кредитный договор с «Экопромбанком» на сумму 250 млн руб., ещё не предполагая, что подписывает себе будущий приговор.

Запахло жареным

Дело пошло. Деньги поступали на счёт ООО «Рейс», а Сергей Фирсов переводил их на те счета, которые ему указывала Елена Серова, а также руководитель кредитного отдела «Экопромбанка» Мария Радевич (впоследствии сменила фамилию на Шлёнская). Участие в схеме представителя руководства банка несколько успокоило Фирсова: как предприниматель заявит позже, он был уверен, что уж банк-то точно не заинтересован в невозврате кредитных средств. О согласованных действия банка и строительной фирмы свидетельствовали и многочисленные документы, связанные с проектами «Пермгражданстроя», которые он видел на столе Шлёнской.

Время шло, платежи несколькими траншами осуществлялись как по маслу. Когда сумма перечисленных банком средств приблизилась к 60 млн руб., Сергея Фирсова стал заметно волновать тот факт, что обещанного обеспечения по кредиту так и не было оформлено. Тогда ему организовали встречу с Сергеем Мокрушиным, который, как понял Фирсов, был фактическим владельцем «Пермгражданстроя». На встрече они договорились о новой схеме предоставления средств — с использованием векселей. То есть на деньги, поступающие на счёт ООО «Рейс», приобретаются векселя «Экопромбанка». Затем в соответствии с указаниями всё тех же Серовой и Шлёнской по мере необходимости предъявляются банку к оплате, а средства перечисляются на различные фирмы, связанные с «Пермгражданстроем». Таблицы с указанием распределения средств Фирсову по электронной почте присылала Серова, сообщая по телефону, что со Шлёнской эти действия согласованы.

Так, с применением вексельной схемы, Фирсов распределил 192 млн руб. «Свой» кредит в размере 35 млн руб. он обслуживал, а по поводу «чужих» денег и процентов по ним его особо никто не беспокоил. Время от времени ему лишь предлагали писать на имя председателя правления «Экопромбанка» Андрея Туева заявления о переносе срока уплаты процентов, и судя по отсутствию требований об уплате, эти заявления удовлетворялись.

Такая ситуация длилась до августа 2014 года, когда у «Экопромбанка» была отозвана лицензия. На беспокойные звонки Фирсова Мокрушину, а также представителям банка ему сначала отвечали, что «время для решения проблемы есть, беспокоиться не о чем», затем предложили начать процедуру банкротства ООО «Рейс». Но в декабре 2014 года Дзержинский суд наложил обеспечительные меры на имущество компании и лично Сергея Фирсова ввиду ареста по иску банка о взыскании задолженности по кредитному договору в сумме более 275 млн руб.

Ловушка захлопнулась: все обязательства по кредиту были «повешены» на ООО «Рейс». Кабальная сделка, некогда навязанная Сергею Фирсову, приобрела отчётливо уголовный характер. И 14 января 2015 года он изложил подробности этой «спецоперации» в заявлении на имя начальника ГУ МВД Виктора Кошелева. К заявлению были приложены все документы, связанные с описанной схемой, в том числе переписка с Еленой Серовой и высланные ей таблицы с указаниями о перечислении средств. Но проведённое по этому заявлению «расследование» привело к неожиданным для Сергея Фирсова результатам.

Из пострадавшего — в обвиняемые

Ответа на своё заявление в ГУ МВД Сергей Фирсов ждал долго. Сотрудники полиции успокаивали его, обещая принять меры в отношении обманувших его лиц. Но результат проверки шокировал предпринимателя. После подачи осенью 2015 года Агентством страхования вкладов заявления о возбуждении уголовного дела оно было возбуждено. Но не в отношении организаторов финансовой схемы, а в отношении самого Сергея Фирсова. В самом деле, он оказал следствию неоценимую помощь, изложив все обстоятельства исчезновения более 250 млн руб., прикрепил доказательства, подробно рассказал и о своём участии в схеме.

Соответственно, искать «подозреваемого» тоже долго не пришлось. В конце ноября 2015 года Сергей Фирсов был задержан, провёл неделю в ИВС, после чего помещён под домашний арест.

Следствие по делу Сергея Фирсова и ООО «Рейс» шло более четырёх лет. За это время сменилось три следователя, расследование «буксовало», поскольку не хватало фактов для обвинения. Но всё же дело было доведено до Ленинского суда Перми, где Фирсова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 (пособничество в совершении преступления), ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата), п. «б» ч. 4 ст. 174-1 (легализация или отмывание денежных средств).

Однако адвокат Сергея Фирсова Владимир Ермаков в апелляционной жалобе указывает на целый ряд существенных моментов, которые делают приговор «незаконным и подлежащим отмене».

Так, никакого умысла Сергея Фирсова на пособничество в хищении средств банка не было и быть не могло. Ведь ему не было известно о намерении сотрудников банка и строительной компании похитить почти 215 млн руб. Он был уверен, что это лишь способ кредитования проектов «Пермгражданстроя». Об этом свидетельствуют его неоднократные просьбы разделить кредит, официально закрепив его ответственность лишь за 35 млн руб. Что касается этой суммы, то он подробно отчитался о том, куда она была направлена: лизинговые платежи, приобретение техники, погашение налоговой задолженности и пр.

Нет никаких свидетельств того, что он договаривался с кем-то о совместном хищении средств. О невиновности и отсутствии сговора говорит и сам факт обращения Сергея Фирсова в полицию с просьбой о привлечении к ответственности Андрея Туева и Сергея Мокрушина.

В пользу доводов о том, что Сергей Фирсов не имел намерения быть соучастником хищения, говорят и показания свидетелей, в том числе руководителей компаний, которые получали средства банка через ООО «Рейс». Практика кредитования строительных проектов через сторонние организации была представлена Фирсову как вполне обычная. Аналогичным образом высказался и свидетель Сергей Юртов, по сути заявив, что директора «Рейса» использовали «втёмную».

Однако суд не принял во внимание ни факт написания заявления Сергеем Фирсовым в полицию, ни показания свидетелей, сочтя всё это «уловкам защиты».

В апелляционной жалобе адвокат Сергея Фирсова указывает и на ещё одно принципиальное обстоятельство, без учёта которого невозможно вынести справедливый приговор.

До сих пор не установлена и даже не исследована судьба пропавших по «делу Фирсова» 250 млн руб. Похищены они или действительно направлены на финансирование проектов «Пермгражданстроя»? Выступая в суде, бывший зампредправления «Экопромбанка», а впоследствии один из руководителей «Пермгражданстроя» Алексей Червонных заявил, что средства были направлены на подготовку стройплощадки в центре города. Косвенно эти слова подтверждает и сам факт отсутствия уголовного дела о хищении этих средств. Но если деньги не похищены, за что тогда вообще судили Фирсова? Получается какой-то абсурд, новое слово в юридической науке: хищения нет, а «пособничество в хищении» — есть.

Если деньги всё же похищены, то какова в этом роль и степень вины Андрея Туева и Сергея Мокрушина? Обвинительных приговоров в отношении них по данному обвинению нет, а в рамках «дела Фирсова» видно лишь незаконное возложение на него и ООО «Рейс» обязательств по кредиту.

При этом уголовное преследование в отношении Елены Серовой и Марии Шлёнской и вовсе прекращено. Хотя им было досконально известно о содержании всех действий при выдаче кредита ООО «Рейс».

«Если уж и рассматривать уголовное дело в отношении Сергея Фирсова по предъявленному ему обвинению, то только вместе с Андреем Туевым и Сергеем Мокрушиным. Рассмотрение же дела моего подзащитного при отсутствии указанных лиц может иметь место только после вступления в законную силу приговора в отношении Туева и Мокрушина или одного из них», — резюмирует адвокат Владимир Ермаков.

Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Сергея Фирсова должно состояться в марте 2020 года. Всё это время он будет находиться в следственном изоляторе.