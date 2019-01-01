Пермский «УРАЛХИМ» в 2019 году направил более 140 млн руб. на охрану природы Поделиться Поделиться Твитнуть

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвёл итоги деятельности по охране окружающей среды в 2019 году. За отчётный период общие затраты на природоохранные мероприятия составили 141 млн руб. (без НДС), что соответствует уровню 2018 года.

Предприятие работает без превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Сбросов стоков в открытые водоёмы филиал «ПМУ» не производит: все они передаются на доочистку сторонней организации по договору. Плата за эту услугу является существенной частью расходов на природоохранные мероприятия. На заводе ведётся раздельный сбор отходов: металлолом, макулатура, полипропиленовая тара, отработанные минеральные масла передаются на вторичную переработку.

Контроль состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны производственной площадки филиала «ПМУ» проводился по договорам со специализированными организациями, имеющими аккредитованные лаборатории. Всего в течение 2019 года было отобрано 400 проб на содержание аммиака и 400 проб на содержание диоксида азота. Ни в одной из них не было превышения предельно допустимых концентраций этих веществ.

Подтверждением активной работы филиала «ПМУ» в направлении охраны окружающей среды является успешное прохождение в ноябре 2019 года аудита Bureau Veritas Certification на соответствие требованиям международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015. Кроме того, Международная ассоциация производителей минеральных удобрений в 2019 году признала филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» лучшим в мире среди предприятий отрасли по ответственному управлению производством.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми:

— Забота об окружающей среде — приоритет в работе компании «УРАЛХИМ». Филиал «ПМУ» не только выполняет все требования российского законодательства в этом направлении, но и постоянно совершенствуется, чтобы соответствовать высоким международным экологическим стандартам. В рамках корпоративной экологической политики мы реализуем и просветительские проекты, направленные на формирование соответствующих ценностей у населения в регионе присутствия.

В 2019 году благотворительный экологический фонд «Обитаемый Урал» при поддержке филиала «ПМУ» запустил приложение для мобильных устройств о раздельном сборе мусора «Чистая Пермь». Благодаря спонсорской помощи компании «УРАЛХИМ» на территории подшефной предприятию школе №132 был организован экологический маршрут. Специалисты завода провели в подшефных учебных заведениях уроки экологии.

Подробная информация обо всех аспектах природоохранной деятельности филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2019 году традиционно будет представлена в ежегодном экологическом отчёте предприятия. Он выйдет из печати весной и будет разослан по почте в государственные и муниципальные органы власти, общественные организации, вузы Пермского края и другие учреждения.

Источник - пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»