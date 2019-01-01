Дмитрий Енцов журналист Переиграли требования Власти Перми готовы сократить часть «длинных» контрактов на обслуживание автобусных маршрутов с пяти до трёх лет Поделиться Поделиться Твитнуть

На следующей неделе должны быть объявлены сроки подачи заявок на первые пятилетние контракты по обслуживанию городских автобусных маршрутов (первые из них должны начать действовать с 1 апреля, — ред.). Но 11 февраля на очередном заседании рабочей группы по пассажирским перевозкам в Пермской торгово-промышленной палате начальник департамента транспорта Анатолий Путин объявил неожиданную новость: длительность части контрактов будет пересмотрена. А именно — с пяти до трёх лет.

«Мы столкнулись со следующей ситуацией: есть перевозчики, которые готовы участвовать в контрактах, готовы закупать технику, но не могут получить лизинг и банковскую гарантию. Есть перевозчики, у которых часть техники подходит под новые требования, но они не располагают возможностями для закупки новых автобусов. Поэтому мы решили изменить параметры контрактов, чтобы позволить максимально широкому кругу перевозчиков принять участие в закупках», — пояснил решение Анатолий Путин.

По его словам, на пятилетний срок будут выставляться те маршруты, которые наиболее востребованы у пассажиров. На этих маршрутах требования к парку будут «немного увеличены», но на них же будет увеличен норматив за 1 автокилометр.

Пока точную цифру увеличения норматива начальник департамента назвать не смог, но предположил, что она вырастет до 10 руб.

Напомним, летом прошлого года 1 км работы перевозчика оценивался примерно в 113 руб., специалисты Пермской торгово-промышленной палаты говорили о 146 руб., но сами перевозчики считают, что автокилометр стоит примерно 160 руб. В этот показатель включаются стоимость автобуса, топлива, запчастей, амортизация, техобслуживание, зарплата водителя и кондуктора и так далее.

Также Анатолий Путин пока не назвал, какие именно маршруты планируется отдать на пять лет, а какие на три. Лишь указал, что востребованными считаются те, которые связывают отдалённые районы с центром. А менее востребованные — внутрирайонные.

Перевозчики отметили, что при их консультировании с банками практически ни один из них не готов предоставить банковскую гарантию на пять лет. Но на три — вроде бы готовы.

Присутствовавшие на встрече представители банка «ВТБ» и «Сбербанка» подтвердили, что на три года они готовы предоставлять гарантию.

При этом Путин отметил, что и начальная сумма трёхлетних контрактов, соответственно, будет снижена.

По его мнению, доли трёхлетних и пятилетних контрактов будут 60 на 40. То есть относиться к большинству маршрутов.

Но и это ещё не всё. Департамент идёт на ещё одну уступку — доля новых автобусов должна теперь «на входе в контракт» составлять не 30% на каждом маршруте, а дифференцированно распространяться на все маршруты — то есть у кого-то это будет больше 30%, у кого-то меньше. Но опять без конкретики.

При этом общие требования по возрасту парка в процессе действия контракта не будут меняться — то есть все автобусы должны быть не старше 12 лет, а с 2021 года — не старше десяти лет. При этом если «старый» автобус выбывает, то он должен заменяться новым, а не условно девятилетним.

«Всё это должно позволить принять участие в аукционах максимально большому количеству участников», — резюмировал Анатолий Путин.

Изменения повлияют и на наполнение лотов. Напомним, в декабре 2019 года мэрия объявила, что каждый лот (а всего их планировалось сначала 26, затем 24, — ред.) будет содержать сразу несколько маршрутов, сформированных по географическому принципу. Например: только маршруты Кировского района, Орджоникидзевского и так далее.

В частности, в лот №1 изначально включены четыре маршрута, следующих из правобережной части Камы: №6 («Микрорайон Железнодорожный» — «Станция Пермь II»), №12 («Проспект Парковый» — «ОАО «Пермский завод силикатных панелей»), №39 («Микрорайон Оборино» — «Ласьвинские хутора»), №65 («Кооператив «Сосновый бор» — «Садовая» — «Берёзовая роща»).

Из них самый дорогой маршрут — №6. В период с 2020 по 2025 год на него планировалось потратить 513 млн руб.

Самые же затратные среди всех маршрутов, по мнению мэрии, — №20 («Микрорайон Новый Крым» — «Детский дом культуры имени Кирова» — «Центральный рынок») и №77 («Микрорайон Лёвшино» — «Улица Мильчакова»). Стоимость транспортной работы по ним оценивается более чем в 1 млрд руб. каждый.

Теперь же не факт, что тот же лот №1 будет выглядеть именно так. В течение ближайших дней департамент будет думать, как их перетасовать исходя из последних решений. Кроме того, возможно увеличение общего количества лотов вплоть до 50.

Перевозчики же, в принципе, позитивно восприняли новость о трёхлетних контрактах. Но у них остались вопросы по пятилетним — по ним банки в любом случае не будут предоставлять гарантию. Особенно если «стоимость» маршрутов варьируется в районе 1 млрд руб.

«Что делать тем 40% перевозчиков, которые «пойдут» на пятилетние контракты?» — спросил директор ООО «А-тур-транс» Александр Богданов.

Представитель банка «ВТБ» Владимир Стрельников это признал: «Это могут быть лишь единичные случаи».

Директор ООО «Прокарт» Денис Гвоздев спросил, есть ли у горадминистрации «план Б» на случай если вдруг на пятилетние контракты никто не заявится.

Анатолий Путин на это ответил, что в таком случае мэрия может пойти на временную замену длинных контактов на короткие, сроком на 1—3 месяца. «Самая крайняя, но наиболее нежеланная мера — это ввести временные контракты со стоимостью до 300 тыс. руб., с оставлением выручки у перевозчика», — пояснил начальник департамента транспорта.

Перевозчики предложили, на их взгляд, пока оптимальный вариант — перенести длинные аукционы с апреля на более поздний срок, чтобы «все смогли подготовиться» с учётом новой «неожиданной информации».

Кроме того, предприниматели предложили пересмотреть требования в части переоборудования не новых, а уже работающих автобусов.

«Например, логичнее кондиционер устанавливать в новом автобусе, а не пытаться поставить в старый. Мы попытались и чуть автобус не сожгли. Компания-поставщик нам ответила: без проблем, всё сделаем, только перегоните автобус к нам в Саратов. Мы на такие расходы не готовы», — отметил Александр Богданов.

Также предприниматели указали на то, что мэрия должна значительно улучшить транспортную инфраструктуру, особенно остановочные пункты. Потому что при скоплении автобусов на остановке возникает большой риск высадить пассажиров рядом с остановкой, что при проверке может привести к штрафу для перевозчика.

В итоге они предположили, что существующий подход к пятилетним контрактам может привести к тому, что отрасль монополизируют «одна-две компании» (тут же пошли шутки про «Пермгорэлектротранс», но Путин сразу же парировал, что у ПГЭТ элементарно не хватит автобусов).

«Наличие одного-двух перевозчиков в городе — это неправильный формат. Наша задача — чтобы в каждом районе города работали минимум по два перевозчика», — резюмировал начальник департамента транспорта.