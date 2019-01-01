Дмитрий Енцов журналист Завтра в пермских школах могут ввести карантин из-за гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководитель Роспотребнадзора Перми Виталий Косарев попросил главу Перми ввести карантин в средних образовательных учреждениях города из-за превышения порога заболеваемости гриппом.

С 27 января по 2 февраля темпы роста заболеваемости достигли 25%, а эпидемический порог превышен на 12,6%. В начале этой недели прирост заболеваемости достиг 22%.

Карантин может быть введён на период с 7 по 15 февраля. Кроме того, на этот период рекомендовано ограничить проведение массовых культурно-спортивных мероприятий.

Официального распоряжения главы города по карантину пока нет.