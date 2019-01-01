Группа компаний ПЗСП повышает цены на квартиры Поделиться Поделиться Твитнуть

С 5 февраля произойдёт повышение цен на квартиры в строящихся домах от группы компаний ПЗСП. Рост цен на квартиры коснеёся всех объектов ПЗСП. Существенное повышение стоимости квадратных метров жилья произойдёт на квартиры в доме по ул. Кисловодская, 12, расположенном в центре города в микрорайоне Мильчакова. В новостройке осталось всего 43 непроданных квартиры повышенной комфортности, которые ждут своих покупателей.

Строительство этого дома планируется завершить в конце 2020 года. Повышение цен позволяет сохранять все преимущества квартир, к которым привыкли клиенты ПЗСП. В их числе улучшенная отделка, шкафы-купе или гардеробные в квартирах, зеркала и плитка в ванной комнате.

«ПЗСП верно своей миссии: мы предлагаем нашим покупателям максимально комфортные, качественные и готовые для жизни квартиры», — отмечают в отделе недвижимости компании.

Подробную информацию об изменении цен, а также о действующих акциях на квартиры от застройщика можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977. Проектная документация доступна по ссылке наш.дом.рф. Застройщик: ООО «Спецстрой Кисловодская, 12».

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