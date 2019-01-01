Дмитрий Енцов журналист Думский комитет направил вопрос повышения проезда на «пленарку» При его утверждении тариф вырастет уже с 1 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Комитет Пермской городской думы по экономическому развитию 27 января на внеочередном заседании практически единогласно (при одном против) проголосовал направить на пленарное заседание думы вопрос повышения тарифа на общественном транспорте.

Пленарное заседание состоятся уже 28 января. Если и там депутаты проголосуют «за», то уже с 1 февраля проезд повысится с 20 руб. до 26 руб за наличный расчёт и до 24 руб за безналичный. Комитет дал поручение мэрии в срок до 2 марта рассмотреть вопрос увеличения количества точек продаж транспортных карт, а также возможности бесплатного проезда для школьников 1-4 классов, в выходные и праздничные дни — для пенсионеров, и предоставить скидки малоимущим и многодетным семьям.

Нюанс в том, что безналичным способом расплатиться с 1 февраля можно удастся не во всех автобусах. Как отметил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, безналичным способом можно расплатиться на 30% маршрутов, с 1 апреля — на 50%, и с 1 июля — в 100%.



