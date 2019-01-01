Владимир Митин В СКР завели уголовное дело по гибели ребёнка в Чернушинской больнице Поделиться Поделиться Твитнуть

По факту смерти четырёхлетнего ребёнка в Чернушинской районной больнице местным отделом следственного комитета России заведено уголовное дело.

По информации из соцсетей 18 января 2020 года якобы после жалобы на боли в животе ребёнок был доставлен в приёмный покой Чернушинской районной больницы. Ребёнку будто бы был поставлен диагноз аппендицит после чего он был экстренно прооперирован. Однако, якобы во время полуторачасовой операции был поставлен иной диагноз — воспаление кишечника. Уже после операции якобы состояние ребёнка ухудшилось, его отправили в реанимацию, где он умер.

По данным следственного управления следственного комитета России по Пермскому краю уголовное дело заведено по части 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. По ней сотрудникам Чернушинской районной больницы грозит ограничение свободы на срок до трёх лет или принудительные работы на срок до трёх с лишением права заниматься определённой деятельностью, а также занимать определённые должности.