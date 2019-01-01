Успей купить: более 30% квартир за два месяца продано в новом доме на Водниках Поделиться Поделиться Твитнуть

В конце прошлого года группа компаний ПЗСП начала продажу квартир в доме на ул. Адмирала Ушакова, 15. На сегодня продано уже более 100 квартир, а это свыше 5500 кв. м.

В шестнадцатиэтажном доме серии Э-600 на ул. Адмирала Ушакова, 15 спроектировано 4 подъезда и 318 квартир повышенной комфортности с полной отделкой от застройщика: обои светлых тонов, плитка на стенах в ванной комнате (на высоту 1,5 м над ванной), надежные входные и светлые межкомнатные двери. Дом идеально подойдёт для больших семей: здесь не будет маленьких квартир-студий, на площадке каждого подъезда расположатся два больших лифта и не более 5 квартир с приквартирными тамбурами, что позволит удобно заносить и хранить коляски, велосипеды, лыжи, словом, всё, что требуется большой дружной семье. Кстати, в каждой квартире предусмотрены места для хранения: шкаф-купе или гардеробная.

«Объект вызвал интерес у пермяков, поскольку расположен в удачном микрорайоне: удобная транспортная развязка, поблизости находятся детские сады, школа, досуговые и торговые центры», — подчеркнули в компании.

Отметим, что квартиры в доме по ул. Адмирала Ушакова, 15 реализуются с применением нового механизма финансирования — счетов эскроу, на которых деньги дольщиков будут храниться в банке до момента сдачи дома в эксплуатацию. Срок сдачи дома намечен на 2021 год: первый пусковой комплекс (3,4 подъезды) будут сданы во втором квартале следующего года, а второй (1 и 2 подъезды) в четвёртом квартале.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru. Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15».

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