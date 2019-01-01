«Уралкалий» — участник выставки-форума «Образование и карьера-2020» Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «Уралкалий» принимает участие в ХХII Межрегиональной выставке-форуме учебных заведений, образовательных технологий и вакансий «Образование и карьера-2020: цифровизация и профессии будущего». Выставка проходит 16-19 января на площадке выставочного объединения «Пермская ярмарка». Участниками выставки-форума являются ведущие предприятия Пермского края, вузы Перми, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Тюмени и других городов России.

В ходе работы выставки специалисты «Уралкалия» расскажут выпускникам школ о компании, наиболее востребованных специальностях и специфике работы в «Уралкалии» и его дочерних компаниях. Студенты средних и высших учебных заведений смогут получить консультации о перспективах профессионального и карьерного роста в группе «Уралкалий», а также узнать о преимуществах социального пакета компании.

Посетители стенда «Уралкалия» с помощью очков виртуальной реальности смогут увидеть, как на глубине 400 м горный комбайн добывает калийную руду, а также узнать, как формировалось Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей.

В рамках выставки-форума будет организован квест «Профессии будущего», который позволит участникам познакомиться с перспективными специальностями. Участники квеста смогут пройти различные задания на стендах учебных заведений и ведущих региональных компаний. «Уралкалий» проведет для участников квеста викторину, связанную с калийной тематикой.

Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» традиционно принимает участие в выставке «Образование и карьера», так как это мероприятие является отличной возможностью познакомить учащихся и студентов, выпускников школ, сузов и вузов с уникальной спецификой калийного производства. В компании созданы привлекательные условия для профессионального развития и карьерного роста сотрудников. В 2019 году практику в наших подразделениях прошли более 1 тыс. студентов вузов и сузов, 247 молодых специалистов устроились работать в «Уралкалий».

По сообщению пресс-службы ПАО «Уралкалий»