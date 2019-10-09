Мария Сыропятова Предприниматели оспаривают решение об изъятии имущества у строительного колледжа и Театра-Театра Суд начнёт рассмотрение дела в феврале 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

В Арбитражный суд Пермского края поступили два иска о признании недействительным распоряжения заместителя главы администрации Перми Ольги Немировой. Об этом рассказал «Новому компаньону» представитель истцов Константин Карпов.

В исках, поданных Аллой и Елизаветой Кириленко, изложены требования «о признании недействительным распоряжения от 09.10.2019 №1380» за подписью заместителя главы администрации Перми Ольги Немировой «Об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд». Это распоряжение было принято в октябре и касается 12 территорий (61 земельный участок) в центре Перми, занятых в основном киосками, павильонами и пристроями к зданиям. Иски Аллы и Елизаветы Кириленко касаются объектов, расположенных на ул. Крисанова, 12б и Комсомольском проспекте, 59а (распоряжение касается 12 территорий в центральной части Перми). Объекты на них принадлежат представителям одной семьи — Алле Кириленко и её дочери Елизавете. В обоих исках речь идёт об оспаривании положений распоряжения, а не выкупной цены. Первое заседание по делу назначено на 7 февраля 2020 года.

В Ленинском районном суде истцы в отношении своих объектов оспаривают и другое решение администрации Перми — постановление «Об утверждении проектов планировки и межевания территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах Перми», подписанное первым заместителем главы Перми Виктором Агеевым. В случае если Ленинский районный суд удовлетворит требования истцов, то это позволит рассчитывать на удовлетворение требований и в Арбитражном суде Пермского края. Их рассмотрение запланировано на январь 2020 года.

В департаменте земельных отношений администрации Перми на запрос «Нового компаньона» ответили, что заявления к ним не поступали.

Напомним, что в оспариваемых нормативно-правовых актах речь идёт о 12 территориях в центральной части Перми. Ранее в Арбитражном суде Пермского края Алла Кириленко оспаривала назначение публичных слушаний в части своего имущества. По павильонам у строительного колледжа (пр. Комсомольский, 59) Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении иска. После подтверждения этого решения в апелляционной инстанции в отношении аналогичного иска по торговым центрам (Крисанова, 12б) и павильону (ул Ленина, 84а) истец написала отказ от исковых требований.