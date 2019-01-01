Григорий Серёдкин Проектирование детской поликлиники в Мотовилихе оценили в 5,6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевое управление капитального строительства объявило аукцион на проектирование детской поликлиники на ул. Шмидта в Мотовилихинском районе Перми, сообщает сайт правительства Пермского края.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 февраля 2020 года. С момента заключения контракта у подрядчика будет 9,5 месяцев для выполнения работ. Максимальная цена контракта — 5,6 млн руб.

Планируется, что пропускная способность медучреждения составит 350 пациентов в сутки. Площадь превысит 5 тыс. кв. м.