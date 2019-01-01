На «Азоте» поздравляют детей сотрудников Поделиться Поделиться Твитнуть

В канун Нового года дети сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по традиции получили подарки. В этом году они вручены более 1700 мальчишкек и девчонок в возрасте до 14 лет.

Во время праздничных каникул для ребят пройдут представления в ДК им. Ленина культурно-спортивного центра «Азот» — спектакль «Дело 2020, или Как спасти новогоднюю звезду». Семьи азотчиков смогли принять участие в традиционном конкурсе семейного творчества «К нам стучится Новый год». Свои таланты раскрыли 280 детей сотрудников. Победителей определили в двух номинациях: «Детский новогодний рисунок» и «Детская поделка, аппликация». Торжественное награждение пройдёт в конце декабря в сказочной обстановке с главными героями праздника, призёры получат подарки и игровые наборы из рук Дедушки Мороза. Абсолютно всем участникам конкурса вручат сладкие призы.

Депутаты-азотчики также организуют новогоднюю ёлку для детей из многодетных семей, проживающих в их округах. Это представление посетят порядка 250 детей. И конечно, их ждут сладкие подарки.

Екатерина Ожиганова, начальник отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

– Здорово, что количество участников конкурса семейного творчества увеличивается. В прошлом году участвовали 260 ребят, а в этом — на 20 человек больше. Такие мероприятия мы проводим ежегодно, ведь совместное творчество сближает, а что может быть важнее дружной и крепкой семьи? Зимние каникулы для детей наших сотрудников будут яркими и интересными. Ежегодно мы находим новые формы новогодних забав и мероприятий. И конечно, радуем детей азотчиков креативными новогодними подарками.

По данным пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»