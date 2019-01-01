В краевой детской больнице прошла стажировочная сессия проекта «УчимЗнаем» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае завершилась стажировочная сессия на региональной инновационной площадке «УчимЗнаем — Пермский край». 18 декабря она прошла в краевой детской больнице. Программа стажировки посвящена вопросам госпитального образования детей с онко-гематологическими заболеваниями.

В сессии принимают активное участие коллеги с флагманской и региональных площадок проекта: специалисты проекта «УчимЗнаем» в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва, администрация и педагогический коллектив школы №132, региональный координатор проекта «УчимЗнаем-Пермский край», Ольга Соромотина, врачи онко-гематологического центра им. Ф.П. Гааза и его заведующая Ольга Никонова.

Тьюторы московского офиса «УчимЗнаем» провели для пациентов занятия по робототехнике, познавательную игру «Мир глазами литератора» для малышей, «Сказки на здоровье», «Азбуку настроения» для тех, кто постарше. Педагогический состав школы №132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля провёл мастер-класс «Краткосрочные курсы по выбору как возможность успешной самореализации длительно болеющего ребенка». Были организованы и консультации с дефектологом.