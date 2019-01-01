Полиция установила, что выстрелы в центре Перми были холостыми Проверка по факту стрельбы продолжается Поделиться Поделиться Твитнуть

В ГУ МВД России по Пермскому краю подтвердили, что гильзы, оставшиеся на месте происшествия после стрельбы на ул. Монастырской, использовались для холостых патронов. Об этом сообщает РБК.

Напомним, 15 декабря около клуба «Май-Тай» из проезжавшей по ул. Монастырской иномарки мужчина-пассажир стрелял в воздух из автомата. Очевидцы сняли стрельбу на видео.

«По результатам экспертизы установлено, что гильзы, изъятые с места происшествия, являются гильзами от холостых патронов светозвукового действия. Данные патроны являются штатными для списанного охолощённого оружия, то есть приведённого в негодность для выстрела боевыми патронами», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Сейчас по факту стрельбы из автомобиля в Ленинском районе Перми сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются личности, причастные к происшествию.