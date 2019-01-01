Дмитрий Енцов журналист В Прикамье за год отремонтированы рекордные 930 км дорог Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 13 декабря подведены итоги дорожных работ в регионе за 2019 год и озвучены планы на ближайшие годы. С докладом на эту тему выступил министр транспорта Николай Уханов.

Общие затраты на все дорожные работы в уходящем году превысили 20,4 млрд руб.



По словам министра, одним из показательных итогов стал объём ремонтных работ: всего отремонтировано 935 км дорог — больше, чем когда-либо. Этот показатель превысил рекордные данные последних двух лет, когда ремонтировалось по 800 км.



Построено и реконструировано более 32 км, что также является высоким показателем.



Приоритетный проект, в рамках которого шли работы, — нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нему в Пермской агломерации отремонтированы 63 дорожных объекта (протяжённость — 95 км, бюджет — 2 млрд руб.).

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— По итогам года, привели в порядок 67% дорог в Пермской агломерации, это очень хороший показатель. Благодаря этому наши дороги становятся безопаснее для пермяков, на 13% в этом году сократилась аварийность. К 2021 году у минтранса и муниципалитетов задача — довести этот показатель до 74%.

Из наиболее крупных завершённых объектов Николай Уханов отметил участок шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино (8,4 км), обход посёлка Куеда (3,3 км, 662 млн руб.), дорогу Частые — Бабка (13,3 км). На стадии завершения находится ещё ряд крупных объектов: обход Чусового (6,8 км, бюджет — 2,7 млрд руб.), участок Восточного обхода Перми с 4-го по 9-й км (движение по четырём полосам там уже запущено, осталось установить освещение и на одной стороны уложить верхний слой асфальта, бюджет — 941 млн руб.), участок ул. Революции от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской.



При этом за год на дорогах установлено 66 комплексов фотовидеофиксации, что довело их общее количество до 210.



Как результат всех работ, по оценке Общероссийского народного фронта, Пермь заняла третье место в России по безопасности дорог и шестое место — по качеству дорог.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края:

— Достичь высоких показателей помогло, в первую очередь трудолюбие. А также хорошая организация всего процесса, своевременное заключение контрактов и чёткий контроль. В 2017 году мы впервые начали финансировать все муниципалитеты, до этого был избирательный подход: этому дадим, а этому — нет. Сейчас муниципалитеты финансируются по понятным принципам в зависимости от численности населения и протяжённости дорог. То есть пропорционально все получают одинаковые средства. Это позволяет им планировать все работы.

На следующий год на дороги планируется выделить около 20 млрд руб., а на 2021 год — 24,3 млрд руб. (это рекорд в истории Пермского края).



В работе находятся дорога Березники — Соликамск (292-й — 313-й км), а также мост через реку Чусовую (ввод планируется в 2022 году).



В подготовительной стадии находятся ещё 12 объектов. Среди них можно выделить продолжение реконструкции шоссе Космонавтов от ул. Свиязева до ул. Промышленной (бюджет — 1 млрд руб.), дорога от ул. Старцева до ул. Целинной (3,5 км, бюджет — 3,1 млрд руб.), дополнительный выезд с Осенцов (3,3 км, бюджет — 323 млн руб.).



В планах — продолжение реконструкции дороги Кунгур — Соликамск (итоговая сдача — в 2022 году), 176-й—178-й км участка Пермь — Березники с устройством кольцевой развязки (2021 год).



Среди самых амбициозных проектов — строительство автодорожного Северного обхода Перми. По планам он «пройдёт» севернее Краснокамска с завершением севернее Пальников. Предварительно проект оценивается в 19 млрд руб., ввод в эксплуатацию — в 2028 году.



Но самый амбициозный проект ближайших лет — реконструкция ул. Строителей. К четвёртому кварталу 2020 года должен быть введён первый этап — от ул. Куфонина до ул. Вишерской. К концу 2021 года должен быть введён второй этап — от ул. Вишерской до железнодорожного вокзала Пермь II. В 2022 году — третий этап — от вокзала до ул. Малкова, и, наконец, в 2024 году — четвёртый этап — от ул. Малкова до ул. Стахановской.



Проект предусматривает строительство минимум двух тоннелей под Транссибирской железнодорожной магистралью: в створе ул. Углеуральской (2023 год) и ул. Вишерской (2023 год).