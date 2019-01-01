В Губахе стартуют съемки батальных сцен фильма «Сердце Пармы»

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Сегодня, 13 декабря, в Губахе начинаются съёмки военных походов, сражений, казней и выкупа пленных для фильма «Сердце Пармы». Об этом сообщает официальное сообщество съёмочной группы картины.

Съёмки военных действий запланированы на 15, 16 и 17 декабря.

Напомним, с начала декабря в Прикамье стартовали зимние съёмки фильна «Сердце Пармы», они продлятся до 28 декабря. Режиссёром фильма выступает Антон Мегердичев («Движение вверх»). Релиз фильма назначен на 2020 год.

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Съёмки картины пройдут на территории Пермского края и в Подмосковье. На берегах рек Усьвы и Вишеры уже построены уникальные декорации: деревянные города, крепости, дома на сваях. «Сердце Пармы» обещает стать одним из сложнейших постановочных проектов отечественного кино: в фильме запланированы масштабные батальные сцены, спецэффекты, тщательно разработаны детали костюмов, быта, вооружения — от боевых лосей до боевых орудий. Первый съёмочный цикл в Губахе, Усьве и на горе Крестовой начался 14 июля и продлился до 13 августа. Весь съёмочный процесс, как отмечали представители съёмочной группы, займёт не менее 130 дней.

«Сердце Пармы» (2003)​ — исторический роман Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой в XV веке. Выросший из краеведческих увлечений автора, он принёс начинающему писателю широкую известность. Выдержал несколько переизданий.

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