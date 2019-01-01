В Губахе стартуют съемки батальных сцен фильма «Сердце Пармы» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 13 декабря, в Губахе начинаются съёмки военных походов, сражений, казней и выкупа пленных для фильма «Сердце Пармы». Об этом сообщает официальное сообщество съёмочной группы картины.

Съёмки военных действий запланированы на 15, 16 и 17 декабря.



Напомним, с начала декабря в Прикамье стартовали зимние съёмки фильна «Сердце Пармы», они продлятся до 28 декабря. Режиссёром фильма выступает Антон Мегердичев («Движение вверх»). Релиз фильма назначен на 2020 год.

Съёмки картины пройдут на территории Пермского края и в Подмосковье. На берегах рек Усьвы и Вишеры уже построены уникальные декорации: деревянные города, крепости, дома на сваях. «Сердце Пармы» обещает стать одним из сложнейших постановочных проектов отечественного кино: в фильме запланированы масштабные батальные сцены, спецэффекты, тщательно разработаны детали костюмов, быта, вооружения — от боевых лосей до боевых орудий. Первый съёмочный цикл в Губахе, Усьве и на горе Крестовой начался 14 июля и продлился до 13 августа. Весь съёмочный процесс, как отмечали представители съёмочной группы, займёт не менее 130 дней.

«Сердце Пармы» (2003)​ — исторический роман Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой в XV веке. Выросший из краеведческих увлечений автора, он принёс начинающему писателю широкую известность. Выдержал несколько переизданий.