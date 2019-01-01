Cанавиация помогла доставить пятимесячного младенца с мамой в больницу Поделиться Поделиться Твитнуть

Очередной вылет санавиации был выполнен в субботу, 7 декабря, в Чернушку. Мать с пятимесячным ребёнком доставили на вертолёте санавиации в Пермскую краевую детскую больницу, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

По информации министерства здравоохранения, всё время, проведённое на борту вертолёта, ребёнок находился под наблюдением врачей-реаниматологов и анастезиологов.

Маленького пациента доставили до медучреждения за 50 минут, притом что дорога на машине заняла бы около трёх часов. Ранее, в пятницу, 6 декабря, вертолёт также совершил вылет в Чернушку. Тогда срочная медицинская помощь требовалась 67-летней женщине с заболеванием сердца.

За год вертолёт санавиации помог спасти жизнь 123 прикамцам. С 2017 года число вылетов увеличилось почти в 1,5 раза, количество эвакуированных — в 2,5 раза, а детей — почти в восемь раз.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал значимость доступности медицинских услуг на территории всего региона, в том числе с помощью санавиации.

Всего с 5 по 7 декабря вертолёт санавиации выполнил пять вылетов по оказанию срочной медицинской помощи. В общей сложности специалисты налетали 10 часов. В целом, по итогам 2019 года, вертолёт санавиации выполнил 175 вылетов, что помогло вовремя оказать помощь 213 прикамцам.

Напомним, с 2017 года для спасения тяжелобольных граждан в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Пермском крае реализуется приоритетный проект по развитию санавиации. В текущем году на эти цели было заложено почти 98,5 млн руб., в 2020-м финансирование санавиации будет увеличено на 2,5 млн руб.